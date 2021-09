Primele critici la proiectul extinderii Aeroportului: "Nu este fezabil"

"E cât se poate de clară nevoia de a avea un pol aerian la Iaşi. Dar e o boală a ctitoriei în administraţiile din România: a mea să fie cea mai mare. Or, în aviaţie, în aeroporturi, finanţatorii evaluează după comportamentul investitorului privat în economie. Altfel spus, nu mă interesează că vrei să-l faci mare (terminalul de pasageri, n.r.), mă interesează să scoţi profit cu banii pe care ţi-i dau. Or, la ce megalomanie am văzut că pregătesc acolo, nu e bine", a afirmat Marius Bodea într-o conferinţă de presă.