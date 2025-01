Primele firme din Iași, din 1990: „Corupția era larg răspândită. Fondurile erau distribuite adesea pe bază de relații personale”

După 1989, România a pătruns într-o perioadă de tranziție economică profundă, marcată de trecerea de la sistemul comunist, la economia de piață.

Cele două legi la care se referă Marian Berdan au deschis drumul România spre capitalism. Și, deși ultima dintre cele două legi a fost adoptată în noiembrie, până la sfârșitul anului 1990 au fost deja înregistrate primele societăți comerciale din România. La Iași, potrivit datelor furnizate „Ziarului de Iași” de către Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), a existat o singură companie înființată printre primele din țară, Moldexim SA, înregistrată din data de 21 decembrie 1990.

O lună mai târziu apăreau la Iași Taxicom SA, Ara Dacia SA, Frigocarne SA și Transcom SA – toate aceste societăți pe acțiuni „pionier” au dispărut între timp din peisajul economic ieșean.

A deschis Electra SRL în iulie 1991, companie care a ajuns să fie liderul național pe piața de interfoane și numărul 3 în țară în „fabricarea produselor electronice de larg consum” (după cifra de afaceri realizată în 2023).

Însă alte câteva SRL-uri se pot lauda că au fost primele din Iași. Potrivit ONRC, primele societăți cu răspundere limitată de aici au fost înregistrate în februarie 1991. Pe 8 februarie, mai exact, se lansau în economia ieșeană Dom Tour Trans Tir SRL, Unirea SRL, Bucium SRL, Burtila & Co Electron M Bit SRL și Coralimex SRL. Dintre acestea, activă ar mai fi doar Bucium SRL, companie deținută de SC Niciman SA, al cărei principal acționar este Paul Pricop.

Domeniile economice care păreau atunci cele mai promițătoare pentru antreprenori la începutul anilor 90 erau cele de pază și securitate și de transporturi, spune însă Marian Berdan. Fondatorul Electra descrie tabloul economic al anilor 1990-2000:

În acea perioadă, începuturile antreprenoriatului se desfășurau într-un climat extrem de volatil. Afacerile se ridicau adesea pe fundamente fragile, iar multe dintre ele erau alimentate de necesitatea de a răspunde imediat cerințelor pieței, în condițiile în care întreprinderile de stat se închideau. Marian Berdan își amintește de importanța sectorului de securitate în acei ani:

Multe afaceri se dezvoltau rapid din necesități punctuale, cum ar fi transporturile.

Totuși, Marian Berdan a avut o altă abordare.

„Eu am preferat să muncesc în mod corect. În 1993 am început să produc primele interfoane, iar succesul lor pe piață m-a surprins. În câțiva ani, produsele mele au ajuns chiar în județe mai îndepărtate”. Un alt aspect important al dezvoltării afacerii sale a fost protecția produselor. „În 1996 am înregistrat primul meu brevet și am câștigat procesele care au apărut pe această temă. În acea perioadă, puțini se gândeau la protejarea produselor, dar eu știam ce trebuie să fac pentru a-mi apăra invențiile.”