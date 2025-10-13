Primele măsuri luate de Spitalul de Copii după tragedia de la ATI. Dr. Veronica Leonte: „Cei găsiți vinovați de abateri grave vor fi trimiși în Comisia de Disciplină”

Conducerea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași a anunțat, printr-un comunicat, că a decis înființarea unei comisii speciale pentru a analiza evenimentele recente și a stabili cauzele și persoanele responsabile. Comunicatul poartă semnătura noului manager al spitalului, dr. Veronica Leonte, și vorbește de noi demiteri și schimbări de responsabilitate pe zona ATI.

„Cei găsiți vinovați de abateri grave vor fi trimiși în Comisia de Disciplină, iar măsurile vor fi aplicate în strictă conformitate cu legislația și regulamentul intern”, a transmis dr. Veronica Leonte, noul manager al spitalului.

Ca măsuri imediate, spitalul a dispus înlocuirea asistentei-șefe ATI, preluarea temporară a atribuțiilor de coordonare a Serviciului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale (SPIAAM) de către un alt medic și numirea dr. Valentin Olaru ca medic-șef interimar ATI, până la organizarea concursurilor conform normelor legale.

„Pentru a asigura protecția pacienților, au fost implementate măsuri urgente, printre care actualizarea protocoalelor de igienă și sterilizare, instruirea regulată a personalului, monitorizarea stocurilor de dezinfectanți și echipamente de protecție, supravegherea microbiologică internă, protocoale clare de izolare a pacienților infectați și restricționarea accesului vizitatorilor și personalului neesențial în zonele cu risc”, au transmis reprezentanții unității medicale.

Spitalul va efectua, de asemenea, audituri interne și externe periodice, cu transparență totală privind rezultatele. Conducerea subliniază că siguranța copiilor rămâne prioritatea absolută și că toate măsurile adoptate urmăresc recâștigarea încrederii părinților și comunității.

