Primele reproșuri din interiorul partidului după scandalul în care este implicat Costel Alexe

Într-o primă reacţie după anunţul făcut de DNA privind începerea urmăririi penale împotriva preşedintelui PNL Iaşi, vicele organizaţiei, Romeo Vatră, i-a cerut lui Costel Alexe să lămurească lucrurile în faţa membrilor şi simpatizanţilor partidului. „Se încheie o săptămână de foc în care comunicarea organizaţiei a fost aproape nulă, atât în exterior, dar mai ales în interior. În acest timp, loviturile au căzut zilnic, năucindu-ne pe toţi, iar membrii şi susţinătorii PNL Iaşi aşteaptă încă un punct de vedere al organiza­ţiei“, a precizat el într-un mesaj afişat pe pagina sa de Face­book.

Vatră a precizat că filiala ieşeană a PNL are o mare problemă prin începerea anchetei penale, pentru că, deşi prezumţia de nevinovăţie primează, acuzaţiile formulate de procurorii anticorupţie vin „după o serie de condamnări ale liderilor pe care PNL Iaşi i-a avut în ultimii 10 ani“. „Organizaţia se află acum într-o postură vulnerabilă şi delicată în ce priveşte încrederea electoratului şi a membrilor organizaţiei pe care cu greu am recâştigat-o, printr-un efort intens şi susţinut în ultimii patru ani“, a adăugat el.

Vicepreşedintele Vatră, care este şi liderul grupului liberal din Consiliul Judeţean, mai spune că e o situaţie de criză majoră în PNL Iaşi, „care ar trebui tratată cu maturitate şi, mai ales, cu onestitate. Am fost şi suntem o echipă, dar echipa are un lider ce în acest moment se confruntă cu o situaţie critică, vizând aspectul integrităţii, afectând nu doar imaginea liderului, ci şi a membrilor echipei, chiar prestigiul întregii organizaţii. (…) Liderul are putere în virtutea încrederii acordate de către membrii echipei. În schimb, leadershipul trebuie să ofere integritate, onestitate şi responsabilitate, toate fiind componente esenţiale ale încrederii oferite“.

Până ieri, singura voce din PNL care a avut un comentariu de făcut în urma anunţului făcut de DNA a venit de la prim-vicepreşedintele Mihai Chirica. După ce s-a declarat neplăcut surprins de vestea deschiderii dosarului penal pentru luare de mită şi delapidare, primarul a ţinut să adauge: „În momentul de faţă, nu sunt pregătit să preiau organizaţia judeţeană“, dar că decizia aparţine „celor care o conduc şi a majorităţii care are dreptul a decide“.

Foarte puţini liberali au apreciat mesajul lui Romeo Vatră. Alţi câţiva spun că ar fi început deja lupta pentru putere în partid - alegerea noului şef al PNL Iaşi urmând să aibă loc la sfârşitul lunii aprilie, dacă nu va interveni o amânare.

Actualul preşedinte al PNL Iaşi nu ne-a răspuns nici la apel, nici la mesaje, şi s-a mulţumit să dea câteva detalii pe pagina lui de socializare despre două dintre proiectele administraţiei judeţului. În prima sa postare de luni încoace, Costel Alexe aminteşte că, la sfârşitul anului trecut, CJ a semnat un protocol de asociere cu Ministerul Sănătăţii, cu Consiliul Local Miroslava şi cu Institutul de Boli Cardiovasculare, punctul de plecare al proiectului Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară. O şedinţă extraordinară pe acest subiect - pentru aprobarea notei conceptuale, a temei de proiec­tare, a valorii estimate pentru documentaţiile tehnico-economice şi pentru aprobarea alocării din bugetul CJ a fondurilor pentru realizarea acestor documentaţii - a fost convocată pentru luni, 11 ianuarie. Tot atunci va fi supusă aprobării consilierilor alocarea a aproape 8 milioane de lei pentru realizarea documentaţiei proiectului centurii uşoare de trafic uşor a municipiului Iaşi.