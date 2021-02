Primii bani pentru noua Operă de la Iași, prinși în buget

Am comunicat astăzi mass-media că în proiectul de buget transmis Parlamentului de către Guvern, se regăsește alocarea primelor fonduri în vederea construirii unui nou sediu pentru Opera Națională Română Iași.

Această inițiativă figurează pe o listă scurtă de 8 obiective majore de patrimoniu care ar urma să fie reabilitate sau construite în următorii 6 ani. 270 milioane euro este necesarul de finanțare pentru aceste 8 obiective de interes național, printre care și Opera Națională Română Iași. Ministerul Culturii a solicitat ca statul român să prelungească acordul de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), instituția care a dat deja un aviz de principiu în acest sens. Din cei 270 milioane euro, 80% vor fi asigurați printr-un credit accesat de la această organizație financiară.

Realizarea acestui obiectiv de investiții face parte dintr-o viziune mai amplă a Partidului Național Liberal în vederea transformării culturii într-un instrument de dezvoltare.

Îmi afirmat întreaga disponibilitate și susținere pentru conducerea Operei și autoritățile locale în pașii necesari pentru a pune în acord nevoile și noua investiție, în facilitarea relației cu autoritățile centrale și cu toți factorii implicați în operaționalizarea acestui proiect.

Guvernarea PSD a ignorat până la aproape de dispariție cultura.

Iașul are un potenţial extraordinar de a face din cultură un instrument de dezvoltare, care să genereze creștere economică, să atragă turiști și să dezvolte noi sectoare economice pe orizontală.

Construirea unui nou sediu pentru Opera Națională Română din Iași este un pas concret în acest sens.

Avem artiști extraordinari, resurse umane și de creativitate cum nu are un alt oraș. Avem tot ce trebuie, mai puțin infrastructura.