Primul artist contractat pentru Sărbătorile Iașului: The URS. Cât costă un concert de 50 minute?

Instituția de sub autoritatea municipalității ieșene continuă atribuirea de contracte pentru Sărbătorile Iașului. În ediția de ieri, „Ziarul de Iași” a scris despre spectacolul aerian cu 250 de drone luminoase pentru care Ateneul Național din Iași a contractat o firmă din București. Costul show-ului se ridică la circa 83.000 lei, fără TVA.

Ateneul a semnat un nou contract în cursul zilei de ieri: 51.000 lei (fără TVA) pentru un concert de 50 minute al „The URS”. „Prestări servicii muzicale, cu band, în cadrul Sărbătorilor Iașului în 17 octombrie. Concertul va începe în jurul orei 20:00 și va avea o durată de aproximativ 50 de minute”, este obiectul contractului semnat de Ateneu cu firma Atomrecords SRL din București.

Recent, în cadrul Festivalului dedicat străzii Lăpușneanu, Ateneul a adus la Iași formația Subcarpați. Pentru concertul ținut în Piața Unirii, firma contractată de instituția culturală a încasat 68.000 lei.

O anchetă DNA peste achizițiile din trecut ale Primăriei

Cel mai probabil, Ateneul va semna zilele acestea un al treilea contract dedicat Sărbătorilor Iașului pentru asigurarea scenotehnicii. Firma la care apelează în mod tradițional autoritățile locale în acest sens este Tricorp. De exemplu, la festivalul amintit mai sus, Ateneul a achitat peste 120.000 lei către această societate pentru închirierea scenei care a fost amplasată în Piața Unirii și pe care a susținut un concert Subcarpați.

De regulă, până acum câțiva ani, achizițiile dedicate Sărbătorilor Iașului și Revelionului în stradă erau realizate de Primăria Iași. În schimb, municipalitatea a pasat această responsabilitate către Ateneu, în condițiile în care DNA a declanșat, în ianuarie 2023, o anchetă privind modul în care au fost contractați artiștii pentru Revelion. Ancheta procurorilor bate însă pasul pe loc, cu toate că a fost deschisă urmărirea penală pentru mai multe persoane din Primărie, în frunte cu fostul director de relații publice, Vasile Tiron (actual șef Ecopiața), unul dintre colaboratorii apropiați ai primarul Mihai Chirica.

