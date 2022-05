Primul BMW XM din istorie, surprins partial camuflat pe aeroport

Anuntat de conceptul omonim, primul XM din istoria BMW a revenit de curand - pe parcursul zilelor trecute, in lumina intensa a reflectoarelor, un nou prototip fiind fost fotografiat de aproape, in toata splendoarea sa.

Surprins partial camuflat - pe un aeroport neidentificat, respectivul vehicul se remarca in special prin grila uriasa de la nivelul partii frontale, dar multiple priviri ar trebui sa atraga si aripile laterale proeminente sau difuzorul posterior de aer masiv.

Cel mai exclusivist SUV al bavarezilor va mai pune la dispozitia clientilor sai si jante din aliaj cu diametrul de pana la 23 de inch, un display curbat impartit in doua zone diferite de lucru - una pentru instrumentele de bord digitale, alta pentru sistemul de infotainment, scaune multifunctionale, instalatie audio de inalta fidelitate, volan cu design in trei spite, cusaturi contrastante, accente de carbon etc.

