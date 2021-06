Primul concert drive-in din regiunea Moldovei, organizat de compania Endava Iași (P)

După mai bine de un an în care nu s-au văzut decât prin intermediul platformelor digitale, angajații Endava Iași au avut ocazia de a lua parte la un eveniment unic in regiunea Moldovei – un concert de tipul drive-in. Evenimentul s-a desfășurat în data de 11 iunie si i-a reunit pe aceeași scenă pe ieșenii de la Adam’s Nest și trupa Zdob și Zdub.

Angajații Endava au fost încurajați să sosească la eveniment alături de familie și prieteni, astfel că aproape 500 de persoane au acceptat invitația și au avut ocazia să asculte live concertul în parcarea hypermarketului Carrefour Era.

„Ne-am dorit extraordinar de mult să organizăm un eveniment care să ne permită să ne revedem și să socializăm cu colegii, totul într-un cadru sigur. Tocmai de aceea am ales acest format pentru eveniment. Organizarea unui astfel de concert a fost o adevărată provocare întrucât am avut destul de puține exemple după care să ne ghidăm, fiind primul drive-in concert din Moldova. Endava este o companie deschizătoare de drumuri în zona tehnologiei, așa că experiențele pe care le oferim colegilor trebuie să se ridice la același nivel. Cultura noastră organizațională e cu și despre oameni, așa că pentru noi, astfel de evenimente nu sunt doar o oportunitate de a ne distra, ci și de a ne cunoaște dincolo de ușile biroulu sau, în ultima vreme, de ecranul laptopului”, a declarat Alina Morosac, People Development Business Partner in cadrul Endava Iași și organizator drive-in concert.

Încă de la intrarea marcată de cele două puncte de check-in, organizatorii i-au întâmpinat pe participanți cu multe zâmbete și pachete pentru angajați. De asemenea, aceștia s-au asigurat că toate măsurile de siguranță sanitară impuse în această perioadă au fost respectate – fiecare persoană a prezentat un certificat de vaccinare sau s-a putut testa gratuit fie la sediul Endava, fie direct la punctul special amenajat la locul concertului și i-a fost luată temperatura.

Locurile de parcare au fost special delimitate astfel încât să asigure distanțarea între mașini, iar concertul a putut fi ascultat atât din exteriorul, cât și din interiorul mașinii, setând radio-ul pe frecvența afișată pe cele două ecrane din dreptul scenei.

Evenimentul a fost deschis de ieșenii de la Adam’s Nest, care au animat timp de 45 de minute mulțimea cu cele mai cunoscute piese ale trupei.

În continuare, pe scenă au urcat moldovenii de la Zdob și Zdub. Combinația de influențe rock și etno i-a făcut pe participanți, de copii până la adulți, să danseze și să fredoneze alături de artiști piese cunoscute precum „Moldovenii s-au născut”, „Bunica bate toba” sau „DJ Vasile”.

Seara s-a încheiat pe ritmurile propuse de DJ, care a mixat până ce ultima mașină a părăsit parcarea.

„Pandemia nu ne-a oprit să fim aproape unii de alții. Chiar și în mediul online, am organizat diverse inițiative pentru colegii noștri, dar momentul în care ne-am văzut din nou față în față la concertul drive-in a fost fantastic. Am ales să implementăm un concept îndrăzneț, dorindu-ne să oferim o experiență unică pentru colegii noștri. Evenimentul a adus împreună aproximativ 500 de persoane și ne-am bucurat să vedem atât de multă energie pozitivă intr-un singur loc”, concluzionează Ioana Pavel, Head of People Development & Recruitment.