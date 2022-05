Primul reactor modular mic NuScale va fi amplasat la Doiceşti

”În cadrul workshop-ului Small Modular and Advanced Reactors Workshop Planning IV organizat la Bucureşti de Agenţia de Comerţ şi Dezvoltare (USTDA) din SUA în parteneriat cu Departamentul de Comerţ al SUA, Nuclearelectrica, NuScale şi E-Infra au semnat un Memorandum de Înţelegere pentru dezvoltarea primului reactor modular mic (SMR) din România pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doiceşti, judeţul Dâmboviţa. În urma Memorandumului de Înţelegere (MOU), companiile vor efectua studii de inginerie, analize tehnice şi activităţi de licenţiere şi autorizare pe amplasamentul din Doiceşti, judeţul Dâmboviţa, locaţia selectată pentru implementarea primei centrale NuScale VOYGR™”, anunţă Nuclearelectrica.

USTDA a oferit un grant de 1,2 milioane de dolari la începutul anului 2021 către Nuclearelectrica pentru a efectua un studiu de identificare şi evaluare a mai multor amplasamente din România, inclusiv locaţii cu centrale termice pe cărbune existente care ar putea fi inlocuite cu reactoare modulare mici. Studiul a identificat mai multe amplasamente potenţiale adecvate, inclusiv amplasamentul din Doiceşti, Dâmboviţa, care a fost locaţia desemnată pentru dezvoltarea primului reactor modular mic.

”Amplasamentul selectat, fosta termocentrală de la Doiceşti dezafectată, respectă pe deplin criteriile de amplasare cerute de standardele internaţionale şi naţionale. De asemenea, amplasamentul este disponibil în timp util pentru a îndeplini obiectivele României pentru implementarea reactoarelor modulare mici în acest deceniu şi pentru a permite României să devină un hub pentru implementarea reactoarelor modulare mici în regiune. Tehnologia SMR a NuScale, adecvată dezvoltării pe amplasamentul de la Doiceşti, este cea mai matură în ceea ce priveşte aprobarile, fiind primul şi singurul SMR din lume care a primit aprobarea din partea Comisiei de Reglementare Nucleară din SUA în august 2020”, precizează compania.

În mod specific, Memorandumul de Înţelegere subliniază etapele semnificative pentru Nuclearelectrica şi NuScale în dezvoltarea tehnologiei de producere a energiei electrice în bandă, sigură şi accesibilă, cu zero emisii de carbon, pe amplasamentul de la Doiceşti, deţinut de Nova Power & Gas, E-Infra Holding. În urma Memorandumului de Înţelegere, companiile vor avansa analizele pentru implementarea în acest deceniu a unei centrale NuScale cu 6 module, 462 MWe pe amplasamentul Doiceşti.

„Felicităm Nuclearelectrica şi NuScale pentru acest pas important în parteneriatul lor. În finanţarea acestui studiu de amplasare, scopul nostru a fost să construim legături mai puternice între industria nucleară din SUA şi România şi să creăm noi oportunităţi de afaceri pentru industria americană pe o piaţă importantă. Aşteptăm implementarea cu succes a tehnologiei SMR din SUA în România”, spune Enoh T. Ebong, directorul USTDA.

Se estimează că centrala NuScale cu 6 module va genera 193 de locuri de muncă permanente în centrală, 1.500 de locuri de muncă în construcţii, 2.300 de locuri de muncă în producţie şi va ajuta România să evite eliberararea în atmosferă a 4 milioane de tone de CO2 pe an.

NuScale Power a dezvoltat o nouă centrală nucleară pe baza de reactoare modulare cu apă uşoară pentru generarea de energie electrică, producerea de hidrogen şi alte aplicaţii ale energiei termice de proces. Conceptul revoluţionar al reactorului modular de mici dimensiuni (SMR) foloseşte un modul NuScale Power Module™ fabricat în întregime de companie, capabil să genereze 77 MW de electricitate, folosind o versiune mai sigură, mai mică şi scalabilă a tehnologiei reactoarelor pe bază de apă sub presiune. Design-ul scalabil al NuScale - centrale electrice care pot găzdui până la patru, şase sau douăsprezece module electrice individuale - oferă beneficiile energiei fără carbon şi reduce angajamentele financiare asociate instalaţiilor nucleare de dimensiuni de gigawaţi. Investitorul majoritar la NuScale este Fluor Corporation, o companie globală de inginerie, achiziţii şi construcţii cu un istoric de 70 de ani în domeniul energiei nucleare comerciale.

„Le mulţumesc partenerilor noştri americani pentru că au sprijinit şi au susţinut programele nucleare din România, un parteneriat strategic bilateral început în anii 1980. Sunt mândru că experienţa de peste 50 de ani a României în domeniul energiei nucleare este recunoscută şi confirmată cu fiecare pas înainte, ceea ce ne permite să devenim una dintre primele ţări care implementează tehnologia inovatoare şi sigură a reactoarelor modulare mici. De asemenea, doresc să vă asigur că preşedintele României, Klaus Iohannis, prim - ministrul Nicolae Ciucă şi Guvernul României susţin acest proiect care va aduce numeroase beneficii ţării noastre”, a declarat Virgil Popescu, ministrul Energiei.

România va dezvolta primul simulator pentru camera de comandă a unui SMR NuScale din Europa, care va fi utilizat pentru formarea noii generaţii de ingineri.

„Alegerea amplasamentului şi încheierea MoU cu NuScale şi E-Infra avansează implementarea tehnologiei NuScale şi au loc la aproape trei ani de la primul nostru MoU cu NuScale, timp în care am analizat tehnologia, siguranţa acesteia, maturitatea şi pregătirea pentru implementare, respectând criteriile internaţionale şi naţionale. Suntem încrezători în potenţialul pe care amplasamentul de la Doiceşti îl are de a găzdui primul SMR NuScale din Europa. Evaluările preliminare ale amplasamentului arată că standardele de securitate pentru centralele nucleare pot fi îndeplinite sub toate aspectele. De asemenea, amplasamentul va fi supus unor examinări ulterioare, conform cerinţelor standard în timpul procesului de autorizare. Comunitatea Doiceşti are o tradiţie de peste 50 de ani în domeniul producţiei de energie şi va beneficia de noua viaţă a fostei termocentrale: locuri de muncă locale, educaţie pentru noua generaţie de ingineri, proiecte pentru economia şi industria locală”, a declarat Cosmin Ghiţă, director general, Nuclearelectrica.

Fiind printre primele ţări care se alătură demersului de independenţă energetică cu una dintre cele mai avansate tehnologii de energie nucleară, tehnologia inovatoare a reactoarelor modulare mici a NuScale, România va obţine o poziţie de lider şi multiple beneficii socio-economice: are potenţialul de a deveni o bază pentru susţinerea producţiei şi asamblarea componentelor SMR şi un centru de pregătire şi formare a viitorilor operatori şi specialişti, spune Cosmin Ghiţă, director general Nuclearelectrica.

“Anunţul de astăzi este un nou pas înainte în parteneriatul cu Nuclearelectrica pentru a dezvolta tehnologia NuScale a reactoarelor modulare mici în România şi pentru a susţine atingerea ţintelor climatice, beneficiind în acelaşi timp de creştere economică. Ne bucurăm să lucrăm cu Nuclearelectrica şi E-Infra în etapa următoare de analiză a amplasamentului şi să demonstrăm beneficiile tehnologiei noastre românilor”, a spus John Hopkins, preşedinte şi CEO NuScale.

În urma acordului de a avansa dezvoltarea tehnologiei SMR a NuScale, România are potenţialul de a implementa primele reactoare modulare mici din Europa şi de a deveni un catalizator pentru implementarea SMR în regiune, în special în alte ţări din cadrul Iniţiativei celor Trei Mări care doresc să îşi consolideze securitatea energetică cu o sursă de energie sigură, stabilă, accesibilă şi curată şi să îşi atingă în acelaşi timp obiectivele de decarbonizare.

“Vechea centrală pe cărbune de la Doiceşti va reveni la Sistemul Energetic Naţional, cu aceeaşi putere instalată, într-o tehnologie ultra modernă, sustenabilă, cu o durată lungă de viaţă. Este un model replicabil, aproape perfect din punct de vedere energetic şi economic, în care se integrează noua capacitate energetică folosind racordurile existente la utilităţi”, a declarat Teofil Mureşan, preşedintele Consiliului de Administraţie E-INFRA, holding ce include Nova Power & Gas.

La rândul său, Ştefan Corneliu, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, afirmă că judeţul are şansa să dea startul şi să construiască o centrală exemplară.

“Este o mandrie pentru Judeţul Dâmboviţa şi pentru comuna Doiceşti să intre în cursa pentru dezvoltarea primului reactor modular mic de producere a energiei electrice. Sunt multe localităţi din România care au nevoie de o sursă de energie care să le susţină consumul şi care işi doresc să dezvolte SMRuri în zonă, iar reactoarele modulare mici sunt o tehnologie sigură, dar şi cu rezultate extraordinare. Suntem bucuroşi să avem în Judeţul Dâmboviţa prima localitate din România care va dezvolta o centrală cu reactoare modulare mici şi vom face toate demersurile pentru a susţine dezvoltarea proiectului în regiunea noastră. Termocentrala de la Doiceşti a funcţionat 56 ani, avem experienţă în industria energetică şi avem o bază solidă pe care putem construi. Acum, la 13 ani de la închidere, prin implementarea reactoarelor modulare mici putem să îi prelungim viaţa, dându-i amplasamentului o nouă utilitate. Vom produce iar energie, însă de data aceasta energie curată, fără emisii de CO2, fără a polua. Pe lângă energia curată de care judeţul Dâmboviţa va beneficia, o centrală în localitate înseamnă dezvoltare – noi locuri de muncă, directe şi indirecte, dezvoltarea economiei şi infrastructurii locale. Avem şansa să dăm startul şi să construim împreună o centrală exemplară”, a declarat Ştefan Corneliu, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

În martie 2019, Nuclearelectrica şi NuScale au semnat un Memorandum de Înţelegere (MOU) pentru a evalua dezvoltarea, licenţierea şi construcţia unui SMR NuScale în România.

La 9 octombrie 2020, România a semnat cu SUA un Acord Interguvernamental (IGA) în domeniul proiectelor de energie nucleară, care a fost ratificat şi de Parlamentul României, prin Legea nr.199/2021, având o largă susţinere şi fiind adoptat cu majoritate de voturi.

De asemenea, în octombrie 2020, US Exim Bank şi-a exprimat, prin intermediul unui MoU (Memorandum de Înţelegere), cu Ministerul Energiei, interesul de a finanţa proiecte mari de investiţii în România, inclusiv cele nucleare, în valoare totală de 7 miliarde de dolari.

La începutul anului 2021, Nuclearelectrica a primit fonduri USTDA în valoare de 1,2 milioane de dolari pentru a identifica si evalua potenţialele amplasamente pentru reactoare modulare mici.

Pe 4 noiembrie 2021, la COP26, NuScale şi Nuclearelectrica au semnat un acord de colaborare pentru a avansa implementarea primului reactor modular de mici dimensiuni în Europa.

Aceste etape importante vin ca urmare a unei relaţii puternice în domeniul nuclear între România şi SUA, care a început în 1981, când preşedintele Reagan a aprobat primul împrumut Exim SUA pentru proiectul Unităţii 1 de la Cernavoda.

În august 2020, NuScale a intrat în istorie drept primul şi singurul SMR care a primit aprobarea de proiectare de la Comisia de Reglementare Nucleară din SUA - o etapă crucială în construirea şi implementarea tehnologiei SMR. Compania menţine un ritm susţinut al programului său pentru comercializarea tehnologiei sale SMR, inclusiv dezvoltarea lanţului de aprovizionare, dezvoltarea proiectului centralei, planificarea activităţilor de livrare şi punere în funcţiune. NuScale a semnat deja contracte cu Doosan, Samsung şi GS Energy Corporation pentru a avansa în dezvoltarea de componente SMR.

Au fost deja semnate memorandumuri de cooperare cu companii din diferite ţări, cum ar fi: KGHM şi PBE, Polonia; Energy Holding, Bulgaria; OPG, Prodigy Clean Energy, BWXT, Canada; CEZ, Republica Cehă etc. Un proiect NuScale SMR cu şase module este în curs de dezvoltare în Utah, SUA.

Intrarea Băncii Japoniei în Cooperarea Internaţională (JBIC) cu o investiţie strategică de 110 milioane de dolari în NuScale Power dovedeşte interesul internaţional şi confirmă încrederea puternică în tehnologia NuScale SMR, mai arată compania de stat.

Compania Naţională „Nuclearelectrica” este compania naţională din România care produce electricitate, căldură şi combustibil nuclear, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Energiei din România, statul deţinând 82,49% din acţiuni şi alţi acţionari 17,50%, după listarea companiei la Bursa de Valori Bucureşti în 2013.

SN Nuclearelectrica SA operează două unităţi nucleare CANDU de la CNE Cernavoda, care sunt două dintre cele mai performante unităţi dintre cele peste 400 de centrale nucleare din lume, o fabrică de combustibil nuclear şi este în curs de a realiza un ciclu de combustibil integrat prin achiziţionarea unei linii de procesare a concentratului de uraniu pentru sprijinirea proiectelor de investiţii pe termen lung ale companiei.

Nuclearelectrica contribuie cu peste 18% din energia nucleară la producţia totală de energie şi cu 33% la producţia de energie fără carbon din România.

NuScale îşi are sediul central în Portland şi are birouri în Corvallis, Rockville, Charlotte, Richland, şi Londra.