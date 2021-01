Primul transfer al iernii la Politehnica Iași

După ce a aerisit vestiarul, prin plecările lui Assulin, Angiulli, Tălmaciu, Breeveld, Acka(a semnat ieri cu ”U” Cluj) şi Chacana (actele nu erau încă parafate ieri), Politehnica Iaşi începe să mişte şi pe piaţa achiziţiilor. Împrumutul fundaşului sub 21 de ani Ştefan Cană de la FCSB este urmat de primul transfer al iernii. Astfel, mâine este aşteptat în Iaşi mijlocaşul central Pablo Leonel Gaitan, care a semnat cu formaţia pregătită de Daniel Pancu. Născut în Argentina, Gaitan, despre care oficialii ieşeni spun că seamănă la stil cu Rodriguez de la FC Botoşani, s-a format şi a jucat în ţara sa natală în primele trei ligi, la Atletico de Rafaela şi Union de Sunchales. La începutul lui 2019 a trecut la General Diaz, în prima ligă din Paraguay, unde a evoluat până la finalul anului trecut. Născut pe 9 mai 1992, Gaitan are şi paşaport italian. Unul dintre elementele care a fost luat în calcul atunci când s-a decis achiziţionarea jucătorului este că acesta a jucat meciuri oficiale inclusiv în luna decembrie, perioada de inactivitate în această iarnă fiind mică. Viitorul fotbalist al Politehnicii mai are un frate fotbalist, Cristian, care a fost internaţional de juniori şi tineret al Argentinei.

Până la ora primului meci oficial al anului, care va avea loc miercurea viitoare, de la ora 17:00, la Buftea, cu echipa târgovişteană Chindia, Poli speră să mai bifeze şi alte transferuri. Dacă Gaitan pare că va fi adus pentru început ca jucător de lot, Iaşi caută şi fotbalişti care să prindă rapid tricoul de titular.

În altă ordine de idei, Poli a anunţat că a semnat un parteneriat pentru digitalizarea clubului cu un mai vechi partener, Brandweb. Acesta va asigura o platformă, denumită The Football Brain, cu ajutorul căreia vor fi gestionate toate activităţile Politehnicii, sportive, financiare etc. În schimb, logo-ul firmei amintite va apărea pe tricourile echipei ieşene