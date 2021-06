Primul turneu pentru Tecău

*Horia Tecău şi germanul Kevin Krawietz, favoriţii numărul 3, au câştigat, duminică, finala de dublu a turneului de 500 de puncte de la Halle, cu premii de peste 1,45 milioane de euro. Tecău şi Krawietz au învins, în ultimul act, cu scorul 7-6, 6-4, echipa Felix Auger-Aliassime/Hubert Hurkacz (Canada/Polonia). Acesta este primul trofeu obţinut de Tecău în 2021, tot primul cu noul partener pe care îl are din acest an şi cel cu numărul 38 din carieră, la dublu. Românul mai are 23 de finale jucate, dintre care două în 2021, cu Krawietz în echipă, la Barcelona şi la Rotterdam.

*La Bad Homburg, turneu la care se înscrisese şi Simona Halep, Patricia Ţig a trecut în primul tur, de germana Mona Barthel (187), jucătoare cu wild-card, scor 7-6, 6-3, după un meci care a durat o oră şi 50 de minute. Patricia va juca în turul II cu argentinianca Nadia Podoroska (40 WTA) care a dispus cu 6-0, 6-3 de germana Mara Guth. În schimb, Sorana Cîrstea (45) a fost eliminată de germana Andrea Petkovic (129), scor 3-6, 4-6 în 82 de minute,