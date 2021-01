Prin ce modalitati poti ajuta animalele fara stapan din Romania?

Ca iubitor de animale, cu siguranta doresti sa afli care sunt modalitatile prin care poti ajuta animalele fara stapan. Cainii ne ofera iubire neconditionata si este datoria noastra sa le oferim in schimb caldura sufleteasca, un adapost si un trai decent. Chiar si animalele cu stapan care traiesc in comunitatile cu venituri modeste au nevoie de ajutorul si atentia noastra, desi au parte de iubire din partea familiilor lor. Poti ajuta si tu cainii aflati in adapostul ROLDA si pe cei care traiesc in zonele rurale fara posibilitati, donand o parte din timpul, venitul sau abilitatile tale.

Ofera din timpul tau liber prietenilor necuvantatori

In adaposturile pentru caini este in permanenta nevoie de voluntari. Cainii au nevoie de plimbari, atentie, educatie si ingrijire. Orice minut din timpul tau inseamna foarte mult pentru un caine uitat de lume. Stim cu totii ca animalele de companie au nevoie de oameni pentru a se simti in siguranta, implinite si fericite. Desi sunt in siguranta, cainilor din adapost le lipsesc prezenta si afectiunea oamenilor, plimbarile lungi langa cineva pe care sa il simta aproape. ROLDA face eforturi permanente pentru a oferi animalelor din adapost tot ceea ce au nevoie, insa numarul mare de caini abandonati face aproape imposibila plimbarea zilnica pentru fiecare animalut in parte. Alatura-te si tu echipei noastre si hai sa oferim impreuna o viata mai buna cainilor din adapost!



Doneaza o parte din impozitul pe venit sau pe profit

Ca persoana fizica, ai posibilitatea de a alege o organizatie care sa primeasca o parte din impozitul tau pe venit. Daca alegi sa redirectionezi 3,5% din impozitul pe venit, poti sustine organizatia ROLDA si poti face diferenta dintre viata si moarte pentru prietenii nostri necuvantatori.



Daca reprezinti o companie, poti redirectiona pana la 20% din impozitul pe profit al firmei tale. Daca nu esti administratorul firmei, dar iti plac proiectele noastre si vrei sa ne ajuti, poti propune companiei pentru care lucrezi sa se alature cauzei noastre. Impreuna putem organiza proiecte sociale care se adreseaza animalelor fara stapan sau comunitatii iubitorilor de animale. Contributia ta sau a companiei tale, ofera o noua sansa la viata cainilor mai putin norocosi.

Adopta la distanta un caine din adapostul ROLDA

Daca nu poti adopta efectiv un caine, nu il poti aduce in casa ta din diferite motive, nu ai timp sa te ocupi de el sau te impiedica anumite afectiuni medicale, dar iti doresti si ai posibilitatea financiara sa ajuti un caine, il poti adopta la distanta. Intra pe site-ul ROLDA si alege-ti prietenul pe care il vei sustine pana cand isi va gasi o casa permanenta si o familie iubitoare. Contributia ta lunara ofera unui caine hrana, serviciile medicale, (servicii de reabilitare in cazul cainilor abuzati, speriati) si ingrijirea de care are atat de multa nevoie. Costurile precum transportul de la/catre adapost, tratamentele medicale, produsele veterinare si de dezinfectare, vaccinurile si deparazitarile, combustibilul si mentenanta masinilor de transport, facturile lunare la utilitati si alte costuri, sunt acoperite exclusiv datorita generozitatii sustinatorilor nostri. Alatura-te si tu cauzei noastre pentru a ne ajuta sa schimbam modul de viata al animalelor abandonate din Romania!