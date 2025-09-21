Prinsă furând blugi dintr-un magazin din Centru, o ieșeancă a dar vina pe soț. A ieșit cu scandal mare, s-a terminat cu condamnări

O ieșeancă a încercat să-i înduplece pe judecători, spunând că furase doar împinsă de soțul ei. După ce acesta fusese încarcerat, la rându-i, se cumințise. Chiar să fi vrut însă, judecătorii nu aveau ce-i face. Și așa fusese tratată cu mănuși.

În după-amiaza zilei de 25 aprilie 2022, alarma porților de siguranță ale unui magazin din Palas Mall s-a declanșat la trecerea Paulei Barhan. Agentul de pază a oprit-o și i-a cerut geanta. A trecut-o prin poartă, dar alarma nu s-a declanșat, așa că i-a cerut femeii să treacă și ea. În acel moment, alarma a pornit iar. Paznicul i-a cerut să-și dea geaca jos, dar femeia a refuzat. În acel moment, în magazin a intrat și soțul Paulei Barhan, amândoi începând să țipe. Agentul de pază nu a fost impresionat. A observat că, pe sub geacă, femeia mai avea o geacă, a cărei etichetă era vizibilă. A chemat-o pe șefa de magazin, iar aceasta a alertat poliția. În geanta Paulei Barhan au fost găsite trei perechi de blugi cu sistemele de alarmă scoase, în valoare de 390 lei.

Femeia a fost trimisă în judecată pentru furt calificat. Și-a recunoscut fapta, iar magistrații Judecătoriei au ținut cont și de faptul că prejudiciul, redus ca valoare, fusese recuperat. I-au aplicat pedeapsa minimă posibilă, de 8 luni de închisoare. Fapta fusese comisă însă în termenul de supraveghere stabilit pentru o altă condamnare, la 7 luni și 10 zile de închisoare, aplicată pentru alte două furturi. Ca urmare, suspendarea a fost revocată, pedepsele au fost contopite, iar judecătorii au dispus executarea pedepsei rezultante de 11 luni și 10 zile de închisoare, în regim de detenție.

Definitiv: aproape un an de închisoare

Sentința a fost contestată de Barhan, care a afirmat că decisivă în luarea deciziei sale de a fura fusese prezența soțului său. Acesta fusese închis între timp, iar femeia își revizuise comportamentul. Era manichiuristă, obținând venituri prin propriile forțe și avea doi copii minori în întreținere. Căința târzie nu a putut schimba însă nimic din decizia judecătorilor. Pedeapsa aplicată de prima instanță era minimă. Comiterea unei noi fapte penale cu intenție pe perioada termenului de încercare nu lăsa judecătorilor nicio altă opțiune decât trimiterea Paulei Barhan după gratii.

„De altfel, scopul preventiv şi funcţiile educativa şi coercitiva ale pedepsei pot fi atinse doar prin privare de libertate, numai în acest mod putându-se realiza reeducarea inculpatei în sensul formării unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept şi regulile de convieţuire socială, cât şi de respect faţă de cetăţeni”, au arătat magistrații.

Aceștia au respins apelul declarat de Barhan, sentința Judecătoriei devenind definitivă.

