Pro-rușii din serviciile secrete de peste Prut și complicități cu ieșeni de dincoace, de la noi. Un nume de care ne-am cam săturat, of!

Pe azi, una faină, cu ochi albaștri și păr buclat, stimați telespectatori. Da, e ceva despre băieți cu ochi albaștri, de dincolo dar și de dincoace de Prut, totul în legătură cu reținerea de la Timișoara a fostului adjunct al serviciilor secrete basarabene din vremea miliardarului Plahotniuc, Alex Bălan.

Nu știm dacă ați urmărit cu atenție cazul acestui Alex Bălan, spionul rus pus în 2016 de fugarul recent prins în Grecia Plaha, când acesta controla efectiv Moldova, ca adjunct al serviciului de informaţii al Moldovei. Personagiu care ar fi racolat oameni inclusiv din România pentru a servi interese KGB-iste. Iote că, prin ce s-a mai discutat despre caz, a apărut și numele unui ieșean, dacă nu ați remarcat!

Interesant este, mai întâi, cum acest șpion a fost reținut la Timișoara, la vniversitatea din târg, exact cu două ore înainte să înceapă o pompoasă conferinţă la care Alex Bălan era invitat de onoare, ca „expert în securitate”. Întrebare, în context: oare pe ce linie s-a făcut lipeala?

O pistă ne dă unul din românii cei mai buni cunoscători ai șmenurilor politice de peste Prut: analistul Sorin Ioniță, care se întreabă ce rol au jucat de fapt aici serviciile noastre, din moment ce nu au avertizat pe rectorul Pirtea, puternic vehiculat prin PNL ca ministru înlocuitor al lui David, să nu se afişeze totuşi cu spionul rus pe care, vezi Doamne, ei „îl documentau” de ceva vreme. „Ca să nu mai zic de Chifu, conferenţiar la Academia militară şi coordonator de doctorate – wait a minute – la SRI, iar pe vremea regimului Plahotniuc susţinător al cooperării cu acesta”, mai spune Ioniță. Dar – wait a minute, zicem și noi -, stați puțin că mister Chifu e din Iași, născut mare om pe filierele UASCR-iste ale vniversitarului privat Trompea, dar cu bune proptele în PCR și Secu dinainte de ’89 la Iași. Hopaa!?

Băiat de SIE de când lumea, sau transferat pe sub masă?

Deci, vorba amicului Sorin Ioniță, nu cumva operaţiunea nu a fost aşa eroică cum au dat-o la presă băieții noștri cu ochi albaștri? Altfel spus, nu cumva cazul ni l-au băgat pe gât cehii, care nu prea fac jocuri duble cu ruşii, iar noi n-am avut ce face şi a trebuit să-l săltăm pe asta când a aterizat la Timişoara că altfel ne făceam de baftă în NATO?

Dar cu complicităţile din sistem, gen băiatul acesta de la Iași, ce facem? Sunt mai multe tabere în SRI, una pro-NATO şi alta care joacă la două capete, ori fractura e SRI-SIE?

În fine, ca să revenim la băiatul nostru de la Iași, el juca pe atunci cu SIE, căci era cunoscut ca gorneta acestui serviciu la televiziuni, și asta de ani de zile. Cumva, dacă e să credem ce spunea Dragnea cândva, ar fi în aceeași tabără cu nea Mihăiță de la Premărie? Sau pe invers? Oricum, stați liniștiți la locurile voastre: totul e ok!

Un banc bun pentru zile proaste, tot despre șpion

Și pentru că tot veni vorba de arestarea acestui șpionete rus Alex Bălan, amic de-al ieșeanului Chifu pe filieră Plaha, iată o poantă tare faină spusă zilele trecute de un fost menistru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, un pro-occidental convins și dovedit:

«Din ciclul „Radio Erevan răspunde“:

– Este adevărat că Alexandru Balan este tatăl cântărețului Dan Bălan, de la O-Zone?

– Nu, nu este adevărat. Dar vă asigurăm că în curând acesta, în fața anchetatorilor, va cânta mult mai bine decât mulți cântăreți renumiți din Moldova…»

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.

