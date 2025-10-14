Robert Lewandowski a suferit o leziune la coapsa stângă şi este incert pentru El Clasico

Deja lipsită de mai mulţi jucători importanţi, FC Barcelona a anunţat, marţi, că atacantul Robert Lewandowski a suferit o leziune la coapsa stângă şi este incert pentru următoarele meciuri ale clubului catalan, printre care şi Clasico împotriva Real Madrid de la sfârşitul lunii octombrie, scrie News.ro.

„Robert Lewandowski suferă de o ruptură musculară la bicepsul femural al coapsei stângi”, a scris Barça într-un scurt comunicat, fără a menţiona durata potenţială a absenţei.

Potrivit presei spaniole, atacantul polonez în vârstă de 37 de ani, care a fost menajat de la începutul sezonului pentru a evita acest tip de accidentări, ar putea lipsi între patru şi şase săptămâni din competiţie. Prin urmare, el nu va putea participa la următoarele meciuri din Liga împotriva Gironei, sâmbătă, din Liga Campionilor împotriva Olympiakos, pe 21 octombrie, şi la Clasico împotriva Real Madrid, pe 26 octombrie.

FC Barcelona, campioana Spaniei în exerciţiu, are deja numeroşi jucători accidentaţi, printre care tânărul Lamine Yamal şi mijlocaşul spaniol Fermin Lopez – ambii revenind luni la antrenamente -, brazilianul Raphinha, cei doi portari Joan Garcia şi Marc-André ter Stegen, precum şi mijlocaşii Gavi şi Dani Olmo. Atacantul spaniol Ferran Torres, eliberat de La Roja din cauza unei probleme musculare, este incert pentru următoarea etapă din Liga.

