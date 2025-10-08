Probleme pentru Connor McGregor. A fost suspendat 18 luni pentru că a ratat trei teste antidoping

Conor McGregor, unul dintre cei mai mari staruri ai Ultimate Fighting Championship (UFC), cea mai faimoasă ligă din MMA, a acceptat marţi o suspendare de 18 luni după ce a ratat trei controale antidoping în 2024, potrivit unui comunicat al agenţiei antidoping pentru sporturile de luptă (CSAD), citată de News.ro.

Faptele datează din 13 iunie, 19 septembrie şi 20 septembrie. De trei ori, irlandezul în vârstă de 37 de ani nu a fost disponibil pentru prelevarea de probe biologice. Cele trei abateri constituie o încălcare a programului antidoping al UFC. „Sportivii UFC sunt obligaţi să furnizeze în permanenţă informaţii exacte despre locaţia lor, pentru a putea fi contactaţi şi pentru a se supune prelevării de probe biologice fără preaviz”, potrivit CSAD.

O sancţiune redusă cu şase luni

Starul MMA ar fi putut primi o suspendare de 24 de luni, sancţiunea standard pentru trei abateri. Dar CSAD a ţinut cont de circumstanţele atenuante. McGregor se recupera după o accidentare şi nu se pregătea pentru niciun meci. „McGregor a cooperat pe deplin la ancheta CSAD, şi-a recunoscut responsabilitatea şi a furnizat informaţii detaliate care, potrivit CSAD, au contribuit la controalele ratate”, a declarat UFC într-un comunicat publicat pe site-ul său web. Rezultatul: şase luni de reducere a pedepsei. „Perioada sa de ineligibilitate a început la 20 septembrie 2024 (data celei de-a treia încălcări a controalelor de localizare) şi se va încheia la 20 martie 2026.”

„În ciuda acestor circumstanţe atenuante, CSAD subliniază că furnizarea de informaţii exacte privind localizarea şi posibilitatea de a efectua teste neanunţate sunt esenţiale pentru succesul programului antidoping al UFC”, precizează însă organizaţia care gestionează programul antidoping al puternicei ligi UFC conduse de Dana White.

Cinci ani fără meciuri

Această suspendare se adaugă unei absenţe deja interminabile pentru cel care a fost odată motorul financiar al UFC. McGregor nu a mai luptat din iulie 2021 şi a suferit două înfrângeri împotriva lui Dustin Poirier, a doua dintre ele soldându-se cu o fractură a tibiei stângi. Marea sa revenire era prevăzută pentru vara trecută împotriva lui Michael Chandler la UFC 303, dar irlandezul a fost nevoit să se retragă în ultimul moment din cauza unei accidentări.

Cu sfârşitul suspendării sale stabilit pentru 20 martie 2026, McGregor ar putea, teoretic, să revină în octogon în primăvara viitoare, cu condiţia să obţină undă verde din partea medicilor şi să se pună de acord asupra unui meci. O dată care coincide în mod ciudat cu organizarea unui meci de MMA la Casa Albă, pe 14 iunie, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de către Donald Trump. Este o ocazie perfectă pentru „Notorious” de a reveni în ring într-un mod pe măsura aşteptărilor.

McGregor, care nu a mai luptat în UFC de la fractura la picior suferită în ultima sa luptă împotriva lui Dustin Poirier în iulie 2021, şi-a anunţat intenţia de a lupta într-un meci propus la Casa Albă în luna iunie a anului viitor.

