Problemele de vedere pot fi simptome a mai multor suferinţe

„Numele meu este Tudor Popescu şi sunt din Focşani. Am un băiat de 17 ani şi jumătate, care de aproximativ două săptămâni mi-a relatat că se confruntă cu următoarea problemă: A observat că ochiul drept are o poziţie incorectă şi că are vedere dublă. Când am auzit acest lucru, lam întrebat de cât timp vede aşa şi mi-a răspuns că nu ştie exact să aprecieze o perioadă de timp. Fără să mai stau pe gânduri, am început investigaţiile şi cum am crezut că este normal, m-am prezentat la medicul oftalmolog. Acesta prin proceduri specifice de consult a constatat că băiatul ar suferi de o pareză şi posibil de o diplopie, recomandându-mi să fac un control neurologic. Prezentându-mă la medicul specialist neurolog, băiatul a fost examinat şi concluzia medicului a fost recomandarea unui RMN. După ce am făcut examenul RMN, concluziile au arătat că funcţiile creierului sunt în limite normale. Am revenit la medicul specialist neurolog care a recomandat timp de o săptămână tratament cu AFLAMIL. La sfârşitul acestui tratament trebuie să iau legătura din nou cu domnia sa şi să îmi precizeze dacă afecţiunea se ameliorează sau ţine de specialistul oftalmolog. Din cele studiate am înţeles că această afecţiune se află la graniţa dintre neurologie şi oftalmologie. Întrebarea mea către dumneavoastră este : Cât de gravă ar putea fi afecţiunea şi dacă la sfârşitul tratamentului cu AFLAMIL nu se observă îmbunătăţiri, poate interveni medicul oftalmolog şi dacă apar rezultate favorabile. Precizez faptul că atunci când acoperă unul dintre ochi vederea este normală şi se dublează doar în momentul când îi deschide pe amândoi. În speranţa că mă puteţi ajuta cu un sfat, vă mulţumesc anticipat şi vă doresc multă sănătate!“