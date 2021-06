Proces al părinţilor de la copilul de grădiniţă: nici judecătorii nu-i mai înţeleg

O mamă pare să nu se poată hotărî dacă vrea să-şi ţină copilul pe lângă ea sau nu. Aflată în divorţ de soţul său, I.S. a solicitat, în procedură de urgenţă, ca minorul să fie luat de lângă tată, pentru a rămâne la ea. Judecătorii nu au avut însă impresia clară că femeia chiar îşi doreşte acest lucru, apreciind acţiunile sale ca indecise. I.S. şi M.S. s-au căsătorit în 2008, având împreună un copil, născut în 2014. I.S. susţine că în noiembrie anul trecut copilul a fost încurajat de tată să o lovească cu un capăt de mătură, femeia fiind alungată din domiciliul comun.

Femeia susţine că tatăl îşi încurajează copilul să nu meargă la grădiniţă şi că are un comportament agresiv faţă de acesta. În replică, M.S. susţine că femeia îşi poate vedea copilul oricând doreşte. De altfel, i-ar fi propus încheierea unei convenţii clare în acest sens, dar ea ar fi refuzat. Copilul merge la grădiniţă, este foarte ataşat de tată, iar ancheta Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială a constatat că este bine îngrijit şi doreşte să stea cu tatăl său. De altfel, în acţiunea de divorţ, soţia sa nu a cerut copilul.

Ordonanţa preşedinţială reprezintă o procedură de urgenţă, folosită pentru apărarea unui drept, prevenirea unei pagube iminente sau pentru înlăturarea piedicilor care s-ar ivi cu prilejul unei executări. În cazul unui divorţ, utilizarea ei ar presupune că minorul trebuie scos imediat din mediul în care se află, pentru a preîntâmpina producerea unei situaţii grave. De la acest raţionament au plecat şi magistraţii Judecătoriei în analiza cazului, din datele existente la dosar nerezultând vreun pericol care ar ameninţa copilul.

„În acest context, misiunea instanţei este să afle dacă stabilirea unui program de vizitare cu mama reprezintă o situaţie care reclamă urgenţă, or din probele administrate nu rezultă sub nicio formă urgenţa”, au spus magistraţii. În plus, judecătorii au constatat că I.S. a mai promovat o acţiune în justiţie, tot la Judecătorie şi tot pe calea ordonanţei preşedinţiale, cerând acelaşi lucru, în noiembrie anul trecut. Acţiunea femeii a fost respinsă în ianuarie. Practic, exact acelaşi caz mai fusese judecat o dată, fără ca între timp să fi intervenit ceva nou.

„A existat un deficit de comunicare între părţi la momentul plecării soţiei, însă reclamanta nu a făcut dovada niciunui demers real pentru vizitarea copilului. Mai mult, se reţine că reclamanta are o poziţie oscilantă în privinţa legăturilor personale cu copilul, iar contactele au loc preponderent telefonic, la iniţiativa copilului. Mesajele telefonice depuse de reclamantă nu pot face, prin ele însele, dovada opoziţiei pârâtului la menţinerea legăturilor dintre mamă şi copil, iar fotografiile depuse la dosar de către reclamantă sugerează că aceasta s-a întâlnit cu copilul, aşadar, i s-a permis să o viziteze pe mamă. În ceea ce priveşte interogatoriile administrate, acestea nu au indicat nici ele faptul că tatăl s-ar împotrivi ca minorul să se viziteze cu mama”, au conchis judecătorii, analizând fondul problemei.

Cum din situaţia de fapt nu rezulta existenţa vreunei urgenţe, problema mai fusese discutată o dată, iar dorinţa mamei de a fi alături de copilul său nu a fost considerată ca ferm exprimată, magistraţii Judecătoriei au decis respingerea acţiunii. Apelul înaintat de mamă se află pe rolul Tribunalului. La termenul de ieri, magistraţii au amânat analiza dosarului pentru ziua de joi.