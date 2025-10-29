Proces cu năbădăi la Iași: bucureșteancă judecată, alături de soț, și în calitate de victimă, și în calitate de proxenet inculpat. Bani câștigați din prostituție: aproape 800.000 lei

O bucureșteancă a fost audiată de magistrații Tribunalului, pe rând, în calitate de parte vătămată și de inculpată. Soțul său a fost trimis în judecată pentru proxenetism, acuzat că a determinat-o să se prostitueze în folosul lui. Pe de altă parte, ea s-a ocupat de racolarea unei fete de doar 15 ani în același scop, fiind astfel inculpată la rându-i. Lipsa antecedentelor penale a făcut ca amândoi soții să primească pedepse ușoare.

Traian Neagu a cunoscut-o pe Andreea în decembrie 2021, pe când bărbatul lucra ca taximetrist în București. Tânăra, care avea la acea dată 25 de ani, se prostitua. Cei doi s-au mutat împreună, iar o vreme, Andreea nu a mai lucrat. Din 5 ianuarie 2022 însă, la îndemnul lui Neagu, fata și-a reînceput activitatea. Bărbatul se ocupa de întreținerea celor două conturi pe care le făcuse tinerei pe un site de anunțuri, asigurând promovarea anunțurilor.

Pe parcursul a mai bine de doi ani, a cheltuit în acest scop 7.230 de euro. Tot Neagu cumpăra prezervative, lubrifianți și șervețele umede, o transporta la clienți atunci când era cazul și chiar prelua „comenzi” când iubita sa era ocupată. În astfel de situații, își prefăcea vocea, pentru a suna feminin. Prelua comenzile și în cazul clienților străini, când era nevoie de unele cunoștințe de limba engleză. Din când în când, suna la alte numere de pe site-ul respectiv și discuta cu fetele, interesându-se cum merge treaba în diverse zone. În funcție de mersul „pieței”, închiria apartamentul în care lucra iubita sa, în diverse zone din București, dar și în Constanța, Oradea sau Iași.

A amenințat-o cu imagini compromițătoare

Într-o agendă cu coperțile în culorile drapelului național, bărbatul nota conștiincios sumele încasate în fiecare zi. Neagu se îngrijea și de transportul fetei la clienți, atunci când era cazul. Oricum nu mai avea altă ocupație. Taximetria nu era la fel de rentabilă ca proxenetismul. La un moment dat, când lui Neagu i-a fost suspendat dreptul de a conduce, acesta l-a angajat ca șofer pe Viorel Macu, plătindu-l cu 100 de lei pe zi.

După câteva luni, Andreea a cunoscut-o pe M.S.A. Fata de doar 15 ani se prostitua pe cont propriu din aprilie 2022. În mai, a fost sunată de Andreea pe numărul pentru clienți și a fost întrebată dacă nu vrea să lucreze împreună cu ea. Cele două s-au întâlnit în Dristor pentru a stabili modalitatea de colaborare, la discuție participând și Neagu. I-au propus adolescentei două variante. Putea primi jumătate din banii câștigați, urmând ca Neagu să asigure apartamentul și actualizarea anunțurilor sau își putea păstra 70% din bani, dar își acoperea singură costurile cu apartamentul, anunțurile și deplasarea. Fiind minoră, M.S.A. nu-și putea închiria singură un apartament, așa că a preferat prima variantă. M.S.A. a lucrat cu Andreea până la jumătatea lunii noiembrie, când a fugit. Se simțea controlată, iar Neagu și iubita sa puneau presiune pe ea și se implicau prea mult în viața ei personală. În momentul fugii, M.S.A. se afla în Iași. Ca urmare, și dosarul penal a fost deschis de serviciul teritorial ieșean al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Traian Neagu nu s-a străduit prea mult să o aducă pe M.S.A. înapoi. I-a trimis câteva mesaje de amenințare și a prevenit-o că deține imagini compromițătoare cu ea, dar apoi nu și-a mai bătut capul. Câștiga destul de bine numai de pe urma Andreei. Până la urmă, cei doi s-au căsătorit.

A câștigat o avere de pe urma soției și a fetei racolate

Afacerea a funcționat până la sfârșitul lunii mai a anului trecut, când DIICOT a organizat perchezițiile domiciliare care aveau să ducă la arestarea soților Neagu și a lui Macu. Anchetatorii au stabilit că din ianuarie 2022, Neagu câștigase de pe urma activității soției sale și a fetei racolate, în jur de 789.200 lei. La percheziție au fost găsiți 75.000 lei și 610 euro.

Traian Neagu, Andreea Neagu și Viorel Macu au fost trimiși în judecată pentru proxenetism. În timpul procesului, și-au recunoscut vina, ceea ce a condus la aplicarea unor pedepse mai ușoare. În cazul Andreei Neagu, vârsta, faptul că avea în întreținere trei copii minori și lipsa antecedentelor penale i-au făcut pe magistrații Judecătoriei să o condamne la doar 2 ani și 2 luni de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani. Traian Neagu a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și 6 luni. Macu, a cărui implicare fusese relativ redusă, a fost condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare, cu suspendare pe durata unui termen de încercare de doi ani. Sentința a fost contestată de soții Neagu, dosarul intrând pe rolul Curții de Apel.

