Proces de ani buni, pe bani grei, între un chirurg plastician și managerul spitalului privat Elytis: al cui e instrumentarul medical din cabinet?

Judecătorii nu se pot hotărî cui aparține o trusă de instrumente chirurgicale. Instrumentarul medical, în valoare de aproape 10.000 de euro, este disputat între un chirurg plastician și un spital privat. Magistrații Judecătoriei au dat dreptate medicului. Cei ai Tribunalului, spitalului. Curtea de Apel va trebui să dea verdictul, trăgând linie după doi ani și jumătate de procese.

Disputa în instanță a fost deschisă de medicul Gabriel Mazilu, la sfârșitul lunii martie 2023. El a cerut Judecătoriei obligarea spitalului Elytis și a managerului acestuia, Dumitru Constantinescu, la restituirea a 74 de piese de instrumentar medical în valoare de 49.032 lei sau la plata acestuia. Medicul a afirmat că încheiase în martie 2022 un contract de colaborare cu spitalul. Elytis se obliga să pună la dispoziție resursele materiale și de personal necesare pentru ca medicul să efectueze operații de chirurgie plastică și reconstructivă. Fusese încheiat un contract de comodat prin care spitalul îi punea la dispoziție, gratuit, un spațiu de 300 mp. Spitalul nu-și onorase obligația de a-i pune la dispoziție și instrumentarul medical necesar, Mazilu trebuind să și-l cumpere singur. Pe 29 martie 2023, după efectuarea unei intervenții chirurgicale, instrumentarul fusese însă ridicat din depozit și transferat în biroul lui Constantinescu.

De cealaltă parte, reprezentanții Elytis au afirmat că pretențiile lui Mazilu nu aveau niciun fundament. Contractul de colaborare fusese întocmit pentru o perioadă de un an. La sfârșitul acestei perioade, instrumentarul cumpărat de Mazilu urma să rămână spitalului, în contul chiriei pe care chirurgul nu o plătea.

Două instanțe, două soluții total opuse

Două instanțe diferite au văzut soluția cazului în două feluri diametral opuse. Magistrații Judecătoriei au apreciat că reținerea instrumentarului medical în contul chiriei era „absolut nejustificată”. Contractul de colaborare prevedea că spitalul se obligă să-i pună gratuit la dispoziție lui Mazilu dotarea necesară desfășurării activității. Contractul de comodat prevedea, la rându-i, acordarea folosinței gratuite a spațiului. Medicul nu avea obligația plății unei chirii, deci nici spitalul nu avea dreptul să rețină instrumentarul. Cererea lui Mazilu a fost acceptată, iar spitalul, obligat la returnarea instrumentarului chirurgical sau a contravalorii acestuia.

Sentința Judecătoriei a fost contestată de reprezentanții Elytis. Ca probă au fost depuse la dosar extrase din convorbirile purtate pe WhatsApp de Mazilu și Constantinescu, în februarie 2022, înainte de încheiera contractelor.

„Salut! Mai aveam o propunere pentru tine: vrei să cumpăr eu instrumentarul şi să mă laşi să folosesc cabinetele fără chirie? Dacă lucrurile evoluează bine, în iunie-iulie mă mut! Plus că e şi renovarea pe cheltuiala mea! Și îți las ce cumpăr acolo!”, era unul dintre mesajele trimise de Mazilu. Într-un alt mesaj, medicul oferea ca variantă plata unei chirii de 1.500 de euro. Dacă ar fi fost să plătească chirie, Mazilu a fi avut de achitat pentru un an suma de 18.000 euro, dublul valorii instrumentarului revendicat. Formularea „Și îți las ce cumpăr acolo” însemna tocmai renunțarea la instrumentarul medical în contul chiriei. Contractul de colaborare nu era cu titlu gratuit. Magistrații Judecătoriei greșiseră în apreciere.

Pentru Mazilu, expresia „Și îți las ce cumpăr acolo” se referea însă doar la mobilier și la materialele folosite pentru renovarea cabinetelor. Dincolo de aceasta, o conversație pe WhatsApp nu putea prevala prevederilor contractuale, care nu menționau nimic despre predarea instrumentarului către spital.

Ce nu era în contract era pe WhatsApp

În analiza speței, magistrații Tribunalului au completat practic găurile din contractele încheiate între cele două părți cu discuțiile purtate de acestea pe WhatsApp. Ei au apreciat că fraza „îți las ce cumpăr acolo” nu putea face referire la materialele folosite de Mazilu pentru renovare. Acestea oricum nu puteau fi predate sau luate la finalizarea contractului, fiind încorporate în clădire. Pentru magistrați, faptul că Mazilu cumpărase instrumentarul medical era o dovadă că își asumase și conținutul discuțiilor pe WhatsApp. Altfel, ar fi trebuit ca spitalul să ofere și instrumentarul, pentru că în contractul de colaborase se menționa că Elytis asigură baza materială. În baza acestui raționament, Tribunalul a admis apelul declarat de spital, respingând cererea lui Mazilu.

Și această hotărâre a fost contestată. Dosarul, ajuns în faza de recurs, a intrat pe rolul Curții de Apel, instanță care urmează să stabilească primul termen de judecată.

