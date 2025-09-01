Proces inedit la Iași: cere pensie specială militară și despăgubiri de 50.000 lei la stat pentru suferințele îndurate pe perioada armatei obligatorii de un an, făcute în 1996

Un ieșean cere despăgubiri și un spor la pensie pentru suferințele îndurate acum 30 de ani, pe când făcea armata. El afirmă că a fost încorporat deși era bolnav, iar bătăile primite i-au agravat starea. Magistrații Tribunalului nu au reușit să găsească nicio lege în care să-i încadreze plângerea.

Constantin C. a chemat în judecată Casa de Pensii Iași și Ministerul Afacerilor Interne, cerând daune morale în sumă de 50.000 de lei dar și stabilirea unei indemnizații militare permanente. El a arătat că fusese încadrat în grad de hadicap permanent, cu diagnosticul de schizofrenie. Ar fi trebuit, spune el, să fie scutit de efectuarea serviciului militar, care încă era obligatoriu în anii ’90. Cu toate acestea, fusese încorporat în 1996, pe parcursul unui an trecând prin trei unități de jandarmi, la Baia Mare, Giurgiu și Băneasa. În tustrei unitățile ar fi fost bătut de nenumărate ori, ceea ce îi agravase starea de sănătate, ceea ce îl îndreptățea la primirea unor despăgubiri și a unei indemnizații. Constantin C. a reclamat și faptul că la pensionarea sa, survenită în iulie anul trecut, nu se luase în calcul și perioada de stagiu militar. Era important a se avea în vedere și aceasta, mai ales că ar fi trebuit să fie scutit.

În momentul recrutării, fusese declarat apt

Pentru magistrații Tribunalului, plângerea ieșeanului a reprezentat mai mult o pierdere de timp. Acesta beneficia de o pensie de invaliditate, în care fusese valorificată ca stagiu de cotizare și perioada de un an în care efectuase stagiul militar. În această privință, Casa de Pensii nu avea ce să mai adauge. În privința daunelor morale, erau aplicabile prevederile legale care stabilesc că dreptul la acțiune având un obiect patrimonial se stinge în termen de trei ani de la data faptelor reclamate. Or, termenul expirase în septembrie 2000, când se împliniseră trei ani de la liberarea din armată.

Nici în privința „indemnizației militare”, judecătorii nu i-au putut da dreptate. În momentul recrutării, fusese declarat apt, în conformitate cu baremul medical aplicabil la acea dată. Constantin C. nu contestase hotărârea comisiei de recrutare. În plus, el nu probase că suferea într-adevăr de ceva în 1996. Primele internări pentru afecțiunile psihice datau din 2001. Petentul nu depusese vreo probă nici în privința afirmațiilor sale că starea de sănătate i-ar fi fost agravată în timpul serviciului militar. De asemenea, nu era identificat nici temeiul de drept pentru acordarea unei indemnizații militare unui civil care își satisfăcuse stagiul militar în perioada în care acesta era obligatoriu. Legea apărării naționale în vigoare la data respectiv prevedea o indemnizație acordată doar soldaților și recruților, pe durata concentrării, ceea ce în mod evident nu era cazul reclamantului. Și acest capăt de cerere a fost respins. Pronunțată luni, hotărârea Tribunalului poate fi contestată în apel, în termen de 30 de zile.

Publicitate și alte recomandări video