Proces inedit la Iași: ore suplimentare de stat în picioare la serviciu, care au îmbolnăvit-o. Ajunsese străină în propria casă

În plângerea adresată Tribunalului, Maria M. a arătat că se angajase ca asistent farmacist la SC Aktis SRL la sfârșitul lunii noiembrie a anului 2013. Contractul de muncă prevedea un timp de lucru de 40 de ore săptămânal, respectiv câte 8 ore pe zi. Orele suplimentare urmau să fie compensate cu ore libere plătite sau cu un spor la salariu. Pentru lucrul în weekend urma să primească un spor de doar 1%, dar timpul lucrat urma să fie compensat și cu timp liber.

În loc de 40 de ore săptămânal, trebuia să lucreze 55 de ore

În fapt, a arătat Maria M., timpul standard de lucru la farmacie era de 9 ore zilnic, în intervalul 9.00-18.00. În plus, trebuia să lucreze și în weekend, de la 9.00 la 14.00. În loc de 40 de ore săptămânal, trebuia astfel să lucreze 55 de ore. Zilele de sărbătoare legală nu erau libere, ci lucra după programul obișnuit. Nu fusese plătită pentru orele suplimentare și nu beneficiase de zile libere plătite care să compenseze lucrul suplimentar.

Deși condițiile de lucru erau net diferite de cele prevăzute în contract, femeia a continuat să lucreze la farmacia respectivă timp de aproape șase ani. Se îmbolnăvise însă de arteriopatie obliterantă, respectiv de îngustarea progresivă a arterelor, afecțiune provocată de statul în picioare perioade îndelungate. La recomandarea medicului, adusese la cunoștința angajatorului că nu mai poate sta în picioare 7 zile pe săptămână. I s-a răspuns însă că, dacă vrea liber sâmbăta și duminica, i se vor reține din salariu câte 8 lei/oră. Alternativa era demisia. Asta și făcuse, dar următorul său drum fusese la Tribunal.

A calculat că lucrase 2.100 de ore suplimentare

Deși lucrase la farmacie timp de șase ani, plângerea depusă de Maria M. făcea referire doar la ultimii trei ani, pentru ceilalți intervenind prescripția dreptului material la acțiune. În acest interval, lucrase 2.100 de ore suplimentare, pentru care femeia și-a calculat drepturi salariale de 60.000 de lei. Orele suplimentare echivalau cu 262 de zile de lucru, pentru care trebuia să primească tot atâtea tichete de masă, în valoare totală de 3.930 lei. Farmacista a mai cerut și daune morale în sumă de 20.000 de lei, arătând că ajunsese să petreacă foarte puțin timp în familie, relațiile cu soțul și copiii răcindu-se. Ajunsese să se simtă ca un străin în propria casă.

Din partea Aktis SRL, lucrurile se vedeau cu totul altfel. Maria M. lucra de fapt 8 ore, pentru că venea cu o jumătate de oră mai târziu și pleca cu o jumătate de oră mai devreme față de programul normal. Se învoia frecvent de la serviciu, sub diverse motive, și beneficia deseori de zile libere. Obișnuia să lipsească anumite ore în timpul zilei, în general în intervalul 13.00-14.00. Farmacia îi tolerase comportamentul, din cauza lipsei de mână de lucru specializată de pe piață. Afirmația că i se spusese că i se vor reține 8 lei/oră pentru timpul liber din weekend ar fi fost o minciună.

Acordarea de tichete de masă se află la latitudinea firmei

În esență, Maria M. demisionase intempestiv, fără a respecta dreptul de preaviz. De altfel, la scurt timp ceruse să fie reangajată. Farmacia refuzase, mai ales că primise multe reclamații de la clienți cu privire la comportamentul Mariei M. Reprezentanții Aktis SRL au contestat calculele făcute de fosta lor angajată cu privire la drepturile bănești și au apreciat că boala de care suferea Maria M. nu se datora programului de lucru. De asemenea, au arătat că acordarea de tichete de masă se află la latitudinea firmei, nefiind o obligație.

Ambele părți au solicitat efectuarea unei expertize contabile, cerere aprobată de judecători. În analiza dosarului, aceștia s-au raportat cu precădere la prevederile Codului Muncii. Conform legii, orele suplimentare se compensează prin ore libere plătite, iar când acest lucru nu este posibil, munca suplimentară se plătește cu un spor la salariu, care nu poate fi mai mic de 75%. În cazul muncii în zilele de sărbătoare legală, sporul minim este de 100% din salariul de bază. De asemenea, perioada de activitate continuă, în care se muncește și în weekend, nu poate depăși două săptămâni. Expertiza contabilă a dus la alte cifre decât cele prezentate de reclamantă, rezultatele fiind însușite de judecători. Astfel, farmacia a fost obligată să plătească 7.350 lei pentru 694 de ore suplimentare efectuate, plus un spor de 75%. Pentru cele 1.035 de ore lucrate în weekend, va trebui achitată o sumă de 6.175 lei, plus sporul de 1% convenit prin contractul de muncă. De asemenea, cele 96 de ore prestate în zilele de sărbători legale vor trebui compensate cu 1.200 de lei, plus un spor de 100%. Pentru cele 12 zile de sărbători legale lucrate de Maria M., farmacia va trebui să-i acorde o despăgubire egală cu valoarea a 12 tichete de masă.

Procesul a ajuns la Curtea de Apel

Magistrații Tribunalului au stabilit și un nivel al daunelor morale de 15.000 de lei.

„Față de programul supraîncărcat al reclamantei, apare de la sine înțeleasă afectarea vieții personale a acesteia (despre care reclamanta a susținut că s-a manifestat în conflicte cu soţul şi copii, precum şi sentimentul că este străină în propria casă), ba chiar şi afectarea timp îndelungat a sănătății, în condițiile în care a fost diagnosticată cu arteriopatie obliterantă. Fixarea unui program de lucru mult peste cel legal poate avea efecte negative în relaționare, concentrare, putere de muncă în cadrul familiei, afectivitate față de membrii familiei şi prieteni”, au justificat magistrații. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă, ea fiind contestată de Aktis SRL în fața Curții de Apel.

