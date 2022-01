Proces pentru taberele educaţionale ale fiilor în SUA şi UK, plătite dar neefectuate

Ahmad A.D. a plătit trei vacanţe educaţionale în Marea Britanie şi Statele Unite, dar pandemia i-a dat planurile peste cap. În noiembrie 2019, Ahmad A.D. a cumpărat bilete pentru trei tabere educaţionale a câte două săptămâni la Ramapo College din New York, pentru fiii săi, Jad Alla, Judi şi Majed. Preţul total al taberelor era de 10.437 dolari, clientul plătind un avans de 2.744 dolari. După două luni, a mai cumpărat o tabără de o săptămână la Digby Stuart College din Londra, contra sumei de 985 lire sterline. Încă 310 euro trebuiau plătiţi ulterior pentru biletele de avion. Taberele urmau să aibă loc în iulie 2020. În martie şi aprilie însă, după declararea stării de pandemie, Ahmad A.D. a notificat firma organizatoare că renunţă la tabere, cerându-şi banii înapoi. Iss Edu SRL a răspuns însă că luase decizia amânării taberelor pentru vara anului 2021, variantă care nu convenea însă clientului.

Cazul a ajuns astfel în faţa judecătorilor. În instanţă, reprezentanţii Iss Edu SRL au explicat că deja cumpăraseră biletele de avion, iar operatorul aerian oferea doar posibilitatea reprogramării zborului sau a unui voucher. SC Iss Edu SRL a returnat o parte din sumă, neputând însă returna şi banii deja plătiţi pentru biletele de avion. Magistraţii Judecătoriei au ţinut cont de legislaţia în domeniu, care permite călătorului să înceteze contractul fără nicio penalitate în cazul unor „circumstanţe inevitabile şi extraordinare”. Ca urmare, societatea a fost obligată la returnarea a 492,73 lire sterline şi a 712,66 euro rămaşi neplătiţi. În plus, firma va trebui să-i achite lui Ahmad A.D. şi 7.590 lei, reprezentând cheltuielile de judecată. Apelul înaintat de Iss Edu SRL în faţa Tribunalului a fost respins, judecătorii confirmând decizia Judecătoriei. Această sentinţă mai poate fi atacată cu recurs, în următoarele 30 de zile.