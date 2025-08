„Proces politic” la Iași – Un an și 10 luni de închisoare pentru că s-a uitat în telefonul viceprimarului. Va plăti și daune de peste 30.000 de lei

Consilierul fostului primar din Dumești a fost acuzat de acces ilegal la un sistem informatic și de alterare a integrității datelor informatice. Are însă un termen de încercare de doi ani și jumătate.

Accesul ilegal la un sistem informatic i-a adus fostului consilier al primarului comunei Dumești o condamnare în primă instanță de un an și jumătate de închisoare. Încă o pedeapsă de un an de închisoare a fost aplicată de judecătorii Tribunalului Iași pentru săvârşirea infracţiunii de alterare a integrităţii datelor informatice. Cele două pedepse au fost contopite după regula adăugării la cea mai grea a unei treimi din cealaltă (4 luni), rezultând un an și 10 luni de închisoare.

Costin Jalbă, fostul consilier, nu va face însă nicio zi de închisoare dacă pe parcursul termenului de încercare de doi ani și jumătate va reuși să nu calce din nou pe bec. Pedeapsa este însoțită de interzicerea dreptului de a fi ales sau de a ocupa o funcție publică în următorii trei ani. Pe perioada supravegherii, va fi în atenția Serviciului de Probațiune, unde va anunța inclusiv orice deplasare mai lungă de cinci zile.

Totodată, Costin Jalbă va trebui să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 de zile, în cadrul unei instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei Dumeşti – servicii de utilităţi publice sau de asistenţă socială. El va avea plătit fostului viceprimar 25.000 de lei, cu titlu de daune morale, încă 5.000 lei, cheltuieli judiciare, și încă 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare de data aceasta avansate de către stat, în cursul urmăririi penale şi al judecăţii. Decizia poate fi contestată în apel în termen de 10 zile de la comunicare.

ANI l-a declarat în conflict de interese

Așa cum am relatat, fostul viceprimar al comunei, Cătălin Pachițac, a depus plângere la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism că i-a fost restricționat fără drept accesul la contul personal de e-mail și că i s-au șters informații de pe contul propriu de Facebook. Toate acestea au fost posibile prin schimbarea parolelor cu ajutorul unui număr de telefon folosit de viceprimar, dar care a ajuns la altcineva.

Vicele a arătat spre consilierul personal al primarului de atunci al comunei. Faptele s-au petrecut spre sfârșitul verii 2022, plângerea fiind înregistrată în aceeași perioadă. Cercetările s-au încheiat anul trecut, când fostul consilier a fost trimis în judecată.

Între timp, Cătălin Pachițac și-a pierdut și el mandatul de consilier local obținut la alegerile de anul trecut. El a plătit astfel pentru că s-a aflat în conflict de interese: în 2021, a semnat, din partea administrației locale pe care o reprezenta, contracte de închiriere a unor suprafețe de pășune cu soția și cu mama sa. Primarul lipsea şi era ultima zi în care aceste contracte puteau fi depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru obţinerea subvenţiilor, ne-a spus la acea vreme viceprimarul.

Agenția Națională de Integritate l-a declarat în conflict de interese. Cătălin Pachițac a contestat decizia ANI până la Înalta Curte de Casație și Justiție, dar a pierdut procesul și, zilele trecute, a trebuit să renunțe la mandat. Potrivit legii, el are interdicție să ocupe o funcție similară timp de trei ani – dar putea să opteze ca această perioadă să înceapă să curgă după încheierea mandatului 2024-2028.

