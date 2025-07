„Proces școală” la Iași pentru returnarea avansului de 80.000 euro dat pe un apartament nou cu probleme, plus daune. Un caz din zona ultracentrală a orașului

Blocul de pe strada Barbu Lăutaru, zonă ultracentrală a Iașului, a devenit o gaură neagră pentru investitorii care l-au construit. Un cuplu a reușit să câștige, deocamdată în primă instanță, banii pe care i-a plătit pe un apartament pe care nu pot deveni proprietari. În plus, cei doi au obținut și actualizarea sumei cu rata inflației, plus daune interese. Nu este prima familie care reușește să-și recupereze banii în instanță și probabil nu va fi nici ultima. Cel puțin încă 13 familii se află într-o situație similară.

Valentin și Irina C. au încheiat în octombrie 2020 un antecontract cu Gheorghe și Cornelia Timofte, vizând achiziționarea unui apartament cu o suprafață totală de aproximativ 50 mp situat într-un bloc aflat în construcție la intersecția dintre străzile Smârdan și Barbu Lăutaru. Cumpărătorii au plătit 400.000 lei, prețul întreg al apartamentului. Urmau să intre în proprietatea acestuia până pe 28 februarie 2021. În caz contrar, investitorii se obligau să returneze banii, plus 40.000 lei, cu titlu de daune-interese. Lucrările au întârziat însă ani de zile. În plus, autorizația de construire nu fusese respectată, ceea ce făcea imposibilă eliberarea certificatului de edificare a construcției.

Au cerut emiterea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare

Or, în lipsa acestuia, nu se putea face intabularea dreptului de proprietate și, implicit, încheierea contractului propriu-zis de vânzare-cumpărare. După o ultimă somație trimisă soților Timofte, rămasă fără rezultat, familia C. s-a adresat instanței.

Prin acțiunea lor, soții C. au cerut fie emiterea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare, fie rezoluționarea antecontractului, cu obligarea promitenților-vânzători la returnarea celor 400.000 lei plătiți, ajustați cu rata inflației, ca și a daunelor de 40.000 lei stabilite prin antecontract. Situația era complicată de faptul că blocul se află în curs de executare silită, la solicitarea creditorilor. Exista riscul ca cei doi să rămână și fără banii plătiți, și fără apartamentul contractat.

De cealaltă parte, pârâții au invocat prescripția dreptului la acțiune. În momentul depunerii plângerii, trecuseră deja trei ani de la data la care trebuia încheiat contractul de vânzare-cumpărare, deci soții C. nu ar mai fi avut dreptul să ceară rezoluționarea lui. De fapt, afirmau soții Timofte, clienții lor voiau o prelungire a termenului de valabilitate a antecontractului, doar că ieșiseră din termenul legal în care puteau cere aceasta. Blocul era finalizat în proporție de 98% și urma să fie încheiat în scurt timp procesul-verbal de recepție finală, după care se puteau încheia contractele de vânzare-cumpărare. Executarea silită fusese suspendată în august anul trecut. Pentru a se cere rezoluționarea antecontractului, reclamanții ar fi trebuit să dovedească reaua-credință a soților Timofte, or o astfel de dovadă nu fusese adusă. Mai mult, soții C. nu puteau nici justifica motivul pentru care stătuseră în pasivitate până acum.

Nici reaua-credință nu trebuia demonstrată de reclamanți

Argumentele aduse de investitori au fost respinse de magistrații Tribunalului. Aceștia au subliniat faptul că soții Timofte nu invocaseră niciun motiv întemeiat pentru întârzierea în executarea propriilor obligații. Faptul că lucrările de construcție erau aproape finalizate era irelevant. Conta finalizarea juridică a blocului, respectiv intabularea dreptului de proprietate. Or, aceasta nu fusese făcută, iar investitorii nici măcar nu demonstraseră că ar fi încercat să o facă. „Reclamanţii au probat atât neexecutarea obligaţiei principale asumate de către pârâţi, cât şi culpa acestora pentru neexecutarea obligaţiei, aceasta fiind prezumată, cât timp nu sunt dovedite cauze exterioare şi care sunt de natură să înlăture răspunderea contractuală”, au arătat judecătorii. Nici reaua-credință nu trebuia demonstrată de reclamanți. Conform Codului Civil, în materie contractuală, debitorul răspunde „pentru cea mai ușoară culpă”.

În aceste condiții, magistrații au dispus rezoluționarea antecontractului încheiat în 2020. De asemenea, soții Timofte au fost obligați la returnarea sumei de 400.000 lei deja încasate. La aceasta se va adăuga suma aferentă actualizării cu rata inflației, de la data rămânerii definitive a hotărârii și până la data plății. Pârâții au fost obligați și la plata daunelor de 40.000 lei stabilite prin antecontract. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă, ea putând fi contestată cu apel.

