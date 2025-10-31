Proces „supranatural” între doi soți medici din Iași, cu acuzații de practici ezoterice. Miza disputei juridice: pensia alimentară pentru copilul lor

Din căsătoria dintre Dan D. și Alina A., ambii medici rezidenți, a rezultat o fetiță. Copilul comun nu a reușit să mențină familia unită, iar căsnicia s-a destrămat în urmă cu un an. La acea dată, au stabilit în fața notarului ca bărbatul să plătească lunar o pensie de întreținere de 500 de lei, până ce fetița avea să împlinească 9 ani. În primăvara acestui an însă, femeia a inițiat o acțiune în instanță vizând majorarea pensiei alimentare. Alina A. a mai depus o solicitare similară în fața Judecătoriei, dar pe calea ordonanței președințiale. Prin această procedură, judecătorul poate dispune aplicarea de urgență a unor măsuri provizorii, fără a analiza propriu-zis fondul problemei. Alina A. putea obține astfel o pensie alimentară mai mare înainte ca acest lucru să fie eventual bătut în cuie în cadrul primei acțiuni.

În acțiunea sa, Alina A. a susținut că fusese presată să accepte suma de 500 de lei stabilită inițial. Ea era însă evident insuficientă, mai ales în condițiile în care femeia locuia cu chirie. Plătea pentru aceasta 350 de euro lunar, la care se adăugau cheltuielile de întreținere. Numai pentru locuință plătea în jur de 2.500 de lei pe lună, cât reprezentau și veniturile sale, conform afirmațiilor femeii. Femeia solicita majorarea pensiei de întreținere la un sfert din salariul tatălui.

Soțul a respins pretențiile soției. Motivul: acte rituale ezoterice

De cealaltă parte, Dan D. a respins pretențiile fostei sale soții, afirmând că banii plătiți în plus ar ajunge să fie folosiți de fapt nu pentru copil, ci pentru plata unor acte rituale ezoterice. Încă dinainte de căsătorie, femeia avea o relație de prietenie cu un individ căruia îi vira sume importante de bani pentru efectuarea unor ritualuri de „curățare”. Încercase să-i explice Alinei că este vorba de o înșelătorie, nimic din aceste ritualuri nefiind adevărat, dar degeaba. Așa și ajunseseră să divorțeze, după ce refuzase să-i mai susțină financiar preocupările.

Magistrații Judecătoriei au acceptat să majoreze cuantumul pensiei alimentare, considerat insuficient, dar numai până la 1.000 de lei. Salariul tatălui se ridica la 8.000 de lei net, dar acordarea prin ordonanță președințială a cuantumului maxim de un sfert din salariu ar fi însemnat ca judecătorii să se pronunțe asupra fondului. Dacă stabileau o pensie alimentară de 2.000 de lei prin ordonanță președințială, acțiunea principală, care urmărea același lucru, ar fi rămas fără obiect. „În ce priveşte susţinerile conform cărora reclamanta ar avansa aceste sume de bani numitului N.N. în schimbul prestării unor ritualuri ezoterice, instanţa arată că aceste aspecte exced obiectul cauzei, având în vedere că pensia de întreţinere majorată prin prezenta sentință a fost stabilită în sarcina minorului aflat în nevoie. Dacă pârâtul apreciază că reclamanta nu îi asigură cele necesare întreţinerii şi că este neglijat, tatăl are la îndemână alte căi legale şi nu refuzul de a-i plăti pensia de întreţinere ce i se cuvine legal”, au arătat judecătorii.

Sentința Judecătoriei a fost contestată de Alina A. în fața Tribunalului, care a insistat pe o majorare mai importantă a pensiei de întreținere. Chiar cu aplicarea cotei maxime de 25% din venituri, lui Dan D. i-ar fi rămas 6.000 lei net lunar, sumă mai mare decât salariul mediu pe economie și „mult peste nivelul minim necesar pentru un trai decent al unui adult singur”. La Tribunal, dezbaterile au fost mai intense, apărătorul lui D.D. arătând că acesta fusese de acord cu o majorare până la 1.000 de lei. Considerând că mama contribuia cu aceeași sumă, se ajungea la 2.000 de lei lunar, sumă suficientă întreținerii unui copil de doi ani. Bonurile depuse la dosar de reclamantă pentru a demonstra nivelul cheltuielilor se refereau inclusiv la produse precum bere sau mâncare pentru pisici, care nu aveau nicio legătură cu creșterea copilului.

„O dimensiune supranaturală care controlează viața omului”

În întâmpinarea depusă la dosar, Dan D. a afirmat că nu exercitase nicio presiune asupra Alinei A. pentru stabilirea sumei inițiale de 500 de lei. Aceasta rezultase în urma unor evenimente din timpul căsniciei. Alina A. fusese convinsă de N.N. că există o dimensiune supranaturală care controlează viața omului și care poate face rău familiei. Ea îl convinsese să plătească pentru tot felul de ritualuri, spunându-i că doar așa vor putea forma o familie. Era vorba de sume importante. Contractase chiar un credit de aproximativ 90.000 de lei pentru ritualuri. Mai avea de returnat 54.000 de lei, rata ridicându-se la aproape 2.000 lei lunar. În privința veniturilor fostei sale soții, afirmația că ar fi câștigat doar 2.500 de lei era falsă. Salariul de încadrare pentru specializarea de rezidențiat urmată de Alina A. depășea în anul întâi suma de 5.000 lei.

Argumentele aduse de cei doi foști soți priveau aspecte de fond ale chestiunii, iar magistrații Tribunalului au refuzat să le discute. În cadrul unei ordonanțe președințiale, judecătorul doar „pipăie” fondul pentru a determina cine pare să aibă dreptate, fondul chestiunii putând fi soluționat doar într-o acțiune în drept comun. Judecătorii au apreciat că dacă majorarea pensiei alimentare, în primă instanță, de la 500 de lei la 1.000 lei putea fi considerată o urgență, depășirea acestui nivel nu mai era la fel de grabnică. Se putea considera o sumă de 500 lei ca insuficientă. Pentru o sumă mai mare de 1.000 de lei însă, trebuiau să se pronunțe magistrații care analizau acțiunea principală. Ca urmare, apelul Alinei A. a fost respins, pensia de întreținere fiind menținută la 1.000 de lei lunar. Decizia Tribunalului este definitivă.

