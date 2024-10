Procesul conacului monument de la Poieni: s-a dat sentința. Moștenire de 200.000 euro, pagube imputate de stat de 2 mil. euro

Cu 16 ani în urmă, Dominic Habsburg Lothringen a primit în calitate de moștenitor al mamei sale, Principesa Ileana, fiică a Regelui Ferdinand, un fost conac în satul Poieni din comuna Schitu Duca. Era vorba de patru clădiri, situate pe un teren în suprafață de peste patru hectare.

Însă arhiducele nu și-a bătut capul prea mult cu această proprietate. Doi ani mai târziu, cei de la Direcția Județeană pentru Cultură au remarcat stadiul de degradare în care se afla conacul și, după încă trei ani, în 2013, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel. Motivul este că fostul conac construit la sfârșitul secolului al XIX-lea se află pe Lista monumentelor istorice, așadar are un statut special. Cum conacul era înscris sub numele „Ansamblul spitalului” la categoria arhitectură (spre deosebire de Bojdeuca lui Ion Creangă, de exemplu, care este un monument memorial), nu este permisă aducerea de modificări clădirii. Or, aceasta a fost demolată complet.

Primul dosar deschis în septembrie 2019 în instanță s-a finalizat 3 ani și jumătate mai târziu cu prescrierea laturii penale. Acuzația de distrugere fiind desființată, mai rămăsese partea civilă de judecat. Chiar dacă arhiducele scosese proprietatea la vânzare pentru 220 de mii de euro, Ministerul Culturii a solicitat despăgubiri de 10 milioane lei, de aproximativ 9 ori mai mult, pentru clădirea monument istoric lăsată pradă hoţilor.

Pe 1 februarie anul acesta, Judecătoria Iași a emis o hotărâre care constata că și dreptul material s-a prescris, respingând astfel acțiunea civilă a Statului Român, prin Ministerul Culturii, reprezentat la rândul lui de directorul Direcției pentru Cultură Iași.

Această ultimă decizie a fost contestată de Ministerul Culturii, iar Curtea de Apel a decis la sfârșitul săptămânii trecute să trimită dosarul înapoi pentru rejudecare, desființând practic complet hotărârea Judecătoriei.

Cum s-a făcut de-a ajuns arhiducele Austriei proprietar la Schitu Duca

Principesa Ileana a României (1909-1991) a fost fiica cea mică a Regelui Ferdinand – care a avut patru băieți și două fete. Ea s-a căsătorit în 1931 cu arhiducele Anton de Austria, prinţ regal al Ungariei, Boemiei şi Toscanei. La acea dată, conacul de la Poieni făcea parte din proprietatea personală a principesei. Căsătoria dintre cei doi s-a încheiat în 1954 printr-un divorţ. Principesa Ileana s-a călugărit în 1961 sub numele de maica Alexandra, reuşind să-şi mai viziteze o dată ţara natală, în 1990.

Transformat în preventoriu TBC în perioada regimului comunist, conacul de la Poieni a fost retrocedat în 2008 către copiii principesei Ileana, Dominic von Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena von Holzhausen şi Elisabeth Sandhofer. Dintre ei, doar primul se mai află în viaţă.

