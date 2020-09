Procuratura investighează BNP Paribas pentru complicitate la crime în Sudan

Investigaţia a fost deschisă după ce nouă reclamanţi sudanezi, care au spus că au fost victimele unor abuzuri ale drepturilor omului din partea fostului guvern al preşedintelui sudanez înlăturat din funcţie Omar al-Bashir, au înregistrat anul trecut o plângere în justiţie împotriva BNP Paribas. Reclamanţii cuză că banca franceză a fost complice la crime împotriva umanităţii pentru că a oferit servicii financiare guvernului sudanez.

Cestia argumentează că Departamentul de Justiţie al Statelor Unite descrie, într-un caz referitor la încălcarea sancţiunilor americane, că BNP Paribas a fost de facto banca centrală a Sudanului în perioada 1997-2997, întrucât a oferit guvernului acestei ţări acces la pieţele monetare onternaţionale şi mijloacele de a-şi plăti angajaţii, armata şi forţele de securitate.

Conflictul din regiunea Darfur din Sudan s-a declanşat în 2003, iar forţele sudaneze au purtat o campanie violentă, care a ucis peste 300.000 de oameni. Curtea Penală Internaţională de la Haga a caracterizat campania drept crime de război, crime împotriva umanităţii şi genocid.

Bashir a fost pus sub acuzare de Curtea Penală Internaţională în 2009 şi 2010, pentru crime împotriva umanităţii. ”Asta aşteptam. Am depus această plângere acum un an împotriva băncii pentru complicitate la genocid şi crime împotriva umanităţii ”, a declarat Clemence Bectarte, un avocat al reclamanţilor.

FIDH a anunţat pe Twitter că a ajutat reclamanţii să depună plângerea. BNP Paribas a arătat că banca nu are informaţii cu privire la proceduri şi, prin urmare, nu este în măsură să comenteze. Parchetul din Paris nu a răspuns la solicitările de comentarii. La începutul anului 2017, anchetatorii judiciari francezi au deschis o anchetă amplă cu privire la acuzaţiile de complicitate la genocidul din Ruanda din 1994. În acest caz, BNP Paribas este acuzată de organizaţii nonguvernamentale de complicitate la un transfer de 1,3 milioane de dolari către un traficant de arme.