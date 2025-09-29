Producătorii de vinuri din Iași toarnă anual vin în pahare de câteva zeci de milioane de euro

Sectorul vinului din Iași rămâne pe plus: principalii producători au generat în 2024 peste 206 milioane lei (40 milioane de euro) cifră de afaceri și 23,2 milioane lei profit net, cu marje între 0,27% și 32,8%. Cotnari SA domină piața cu 69,3% din rulajul total. Recolta din acest an se anunță calitativ superioară, iar cele 8.200 hectare de viță-de-vie confirmă potențialul agricol al județului.

Vinul din Iași nu mai e doar tradiție, ci business cu cifre care curg ca-ntr-o cramă bine pusă la punct. Cu recolte bogate și marje de profit de până la 32,8% , producătorii locali își consolidează poziția într-un sector care fermentează eficiență și creștere.

În județul Iași, 15 firme figurează oficial cu activitate principală în cultivarea strugurilor și fabricarea vinurilor. În realitate, numărul este mult mai mare. Multe companii active în acest sector au ales să declare alte domenii principale, precum cultivarea cerealelor, intermedieri în comerțul cu produse alimentare sau comerț cu ridicata al băuturilor. Însă, dincolo de codurile CAEN, activitatea lor se concentrează tot pe vie și vin.

Topul producătorilor de vin din Iași: cifre, profituri și branduri locale

Pe primul loc în topul producătorilor se află Cotnari SA, companie cu o expertiză consolidată în peste 30 de ani de activitate. În 2024, a raportat o cifră de afaceri de 143 milioane lei (circa 28,8 milioane euro), cu un profit net de 10,5 milioane lei. Marja de profit a fost de 7,3%, în creștere față de anul anterior, când profitul net era de 7,2 milioane lei. Rulajul a crescut cu 6,7%, iar datoriile au urcat ușor, de la 20 la 26,8 milioane lei. Cu 270 de angajați și peste 40 de mărci înregistrate, Cotnari rămâne liderul incontestabil al pieței locale.

Urmează Casa de Vinuri Cotnari, firmă cu 14 ani de activitate și un portofoliu de vinuri premium. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 36,5 milioane lei (7,3 milioane euro), cu un profit net de peste 12 milioane lei. Marja de profit a fost spectaculoasă, de 32,8%, semn că modelul de business este eficient. Față de 2023, creșterea este clară: rulajul a urcat cu 10,8 milioane lei, iar profitul s-a mai mult decât dublat. Cu doar 25 de angajați, firma reușește să performeze cu o eficiență remarcabilă.

Pe locul trei se află Agroindustriala Bucium SA, cu 34 de ani de activitate și un portofoliu de mărci tradiționale. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de aproape 15 milioane lei, dar profitul net a fost modest: doar 40.000 lei. Marja de profit a scăzut la 0,27%, iar datoriile au fost de 7,9 milioane lei. Comparativ cu 2023, rulajul a scăzut cu 1,7 milioane lei, iar profitul s-a diminuat de zece ori. Schimbări au fost și la numărul de angajați, care a coborât de la 32 la 27.

Locul patru este ocupat de Domeniile Bohotin SRL, firmă tânără cu doar 5 ani de activitate. În 2024, a raportat o cifră de afaceri de 10,2 milioane lei și un profit net de 125.000 lei. Marja de profit a fost de 1,2%, dublă față de anul anterior. Datoriile au crescut ușor, ajungând la 8 milioane lei. Firma are 18 angajați și mizează pe branduri locale precum Dealurile Bohotinului.

HD Wines SRL închide topul. Firma are 12 ani de activitate conform evidențelor fiscale și un portofoliu de vinuri din Crama Gramma. În 2024, a raportat o cifră de afaceri de 1,7 milioane lei și un profit net de peste 500.000 lei. Marja de profit a fost de 29,4%, una dintre cele mai ridicate din top. Datoriile au fost de 4,2 milioane lei, iar compania are o echipă restrânsă, de doar 5 angajați.

Merită amintită și Crama Hermeziu, chiar dacă domeniul principal declarat al AGRO INDUSTRIAL CERES SRL, societatea care deține brandul, este cultivarea cerealelor. Compania, înființată în urmă cu 33 de ani, este deținută de Lungu Loredana și are sediul social în satul Bivolari. În 2024, a raportat un rulaj de 16 milioane lei, cu un profit net de 100.000 lei și datorii în aceeași valoare. Firma are 26 de angajați și 11 mărci înregistrate la OSIM, printre care Domeniile Lungu, Vladomira și Mademoiselle Rose. Deși nu figurează oficial în topul producătorilor de vin, activitatea sa o plasează în rândul jucătorilor relevanți din industrie. De asemenea, în Iași, activează și Cramele Strunga. Activitatea acesteia este coordonată de persoane fizică autorizată Stegariu F. Florin. Crama Strunga deține aproximativ 86 de hectare de viță de vie, amplasate pe Dealul Căldă și Dealul Pârjolita, unde se cultivă soiuri precum Fetească Albă, Fetească Regală, Fetească Neagră, Busuioacă de Bohotin, Tămâioasă Românească, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Muscat Ottonel, Shiraz și Merlot.

Recoltă promițătoare și marje în creștere

Cele cinci firme din top au generat împreună o cifră de afaceri de 206,4 milioane lei , adică în jur de 41,5 milioane euro. Cotnari SA a contribuit cu 69,3% din total. Profitul net cumulat a fost de 23,2 milioane lei, iar numărul total de angajați ai celor 5 companii a fost, anul trecut, de 345.

Așadar, cifrele ne arată că majoritatea companiilor sunt pe plus. Marjele de profit variază între 0,27% și 32,8%, cu o medie estimată de 11,2%. Datoriile sunt consistente, dar nu par să afecteze capacitatea de creștere. Putem aprecia astfel că sectorul vinului din Iași se menține activ, cu tendințe clare de consolidare, eficiență operațională și diversificare a portofoliului. Iar contextul agricol pare să susțină această dinamică: recolta din acest an se anunță promițătoare, cel puțin la nivel de volum, egală cu cea din 2024, dar calitativ net superioară, potrivit estimărilor mai multor antreprenori din domeniu.

Anul trecut, în județul Iași erau cultivate cu viță-de-vie peste 8.200 de hectare, de pe urma cărora s-au recoltat 86.680 de tone de struguri. Cantitatea include atât soiuri de masă, cât și soiuri pentru vin sau hibride, ceea ce confirmă diversitatea și potențialul agricol al zonei.

