Producătorul de încălţăminte On, susţinut de Roger Federer, a obţinut o evaluare de 11,35 de miliarde de dolari

Acţiunile companiei On Holding, care este susţinută de jucătorul de tenis Roger Federer, au crescut miercuri cu peste 47% la debutul lor la bursa din New York, evaluând producătorul de încălţăminte la circa 11,35 de miliarde de dolari, transmite Reuters.

Oferta publică iniţială a avut loc într-o perioadă în care echipamentele atletice, în special încălţămintea, sunt extrem de căutate, închiderea splilor de sport din cauza pandemiei de Covid-19 făcându-i pe oameni să alerge pentru a se menţine în formă. Compania a vândut 31,1 milioane de acţiuni, la preţul de 24 de dolari pe unitate, cu mult peste intervalul de preţ stabilit, de 20-22 dolari pe unitate, obţinînd 746,4 milioane e dolari. Acţiunile au început tranziacţiile cu un preţ de 35,49 de dolari pe unitate.

On a fost fondată în 2010, de pasionaţii de alergare Olivier Bernhard, David Allemann şi Caspar Coppetti, Federer investind în 2019 o sumă nedezvăluită. Federer, câştigătorul a 20 de Grand Slamuri, s-a asociat cu compania On la începutul acestui an pentru a dezvolta încălţămintea de tenis Roger Pro.

On produce, de asemenea, o marcă de încălţăminte de alergare 100% reciclabilă, numită Cyclon, fabricată din ricin. Pantofii sunt disponibili doar pe bază de abonament şi trebuie să fie returnaţi companiei pentru alţii noi, după ce se uzează. Listarea companiei vine într-un moment în care există o cerere globală tot mai mare şi un interes al investitorilor pentru produse durabile.

Alte startup-uri axate pe sustenabilitate, care recent au devenit publice, includ Honest al vedetei de la Hollywood Jessica Alba, şi Oatly Group, susţinut de Oprah Winfrey. De asemenea, producătorul de încălţăminte din lână Allbirds a depus cererea de ofertă publică luna trecută.