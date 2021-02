Micii producători autohtoni reprezintă una dintre cele mai importante resurse de produse de calitate „Made in România”. Dar, una dintre marile provocări pe care le întâmpină este tocmai accesul la o piață cât mai largă de consum, fie din lipsă de resurse, fie de experiență. De aceea, pentru ei și pentru ca munca lor să fie cât mai ușor de găsit și apreciat, eMAG a dezvoltat și lansat acum patru ani programul „Deschide România”.

Dedicat susținerii economiei sociale și a micilor antreprenori români, „Deschide România” le oferă producătorilor autohtoni și întreprinderilor sociale acces imediat la cea mai mare platformă de shopping online din regiune, unde își pot expune produsele către cei peste 500.000 de vizitatori unici zilnic. În acest moment, programul include peste 2.000 de producători din toate regiunile țării, ce au listate peste 570.000 de produse, realizate 100% în România.

Numărul comenzilor din „Deschide România” s-a triplat în cei 4 ani de la lansare, antreprenorii înregistrând vânzări de aproximativ 30 de milioane de lei. Cele mai vândute produse sunt cele din categoriile textilelor, home&deco, hainele pentru copii și jucăriile, dar varietatea gamei de produse autohtone crește în fiecare lună. Și mai important este faptul că toți partenerii înscriși în program beneficiază de un regim special de comisioane, în timp ce ONG-urile sunt scutite complet.

Mai mult, eMAG pune la dispoziția acestora întreaga experiență acumulată de-a lungul celor aproape două decenii de activitate, transpusă în avantaje precum: suport din partea eMAG prin Mesagerie, account manager gratuit în primele 3 luni sau Account Partners, prin care, pentru doar 199 lei pe lună, sellerii au alocat un consultant dedicat, instrumente de monitorizare și analiză în timp real în interfața contului de seller, acces la programele Fulfilment by eMAG și eMAG Genius, promovare în campanii umbrelă precum eMAG Outlet, Citește Românește sau Necesare zi de zi sau prin eMAG Ads și, nu în ultimul rând, platforma de e-learning dedicată exclusiv seller-ilor eMAG – eMAG Academy.

Condiții minime, beneficii maxime

Pentru a putea accesa programul „Deschide România”, antreprenorii trebuie să fie tot ei și producătorii și își pot alege orice domeniu de activitate, cu excepția industriei alimentare. De asemenea, cifra de afaceri pentru anul fiscal anterior nu trebuie să fi depășit 500.000 de lei, iar orice produs propus spre comercializare să fie fabricat exclusiv în România, chiar dacă materia primă este de import. Pe larg, condițiile de eligibilitate în program sunt următoarele:

Să aibă naționalitate română;

Să fie persoană juridică de drept privat, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană fizică autorizată;

Să desfășoare activități în domeniul producție non-alimentare conform Cod CAEN, secțiunea C-Industria prelucrătoare. Produsele alimentare nu sunt acceptate în program;

sunt acceptate în program; Cifra de afaceri înregistrată în anul financiar anterior momentului aplicării pentru Deschide România, este mai mică de 500.000 de lei;

Dacă materia primă este achiziționată și din alte țări, sellerul își desfășoară activitatea și realizează produsele exclusiv pe teritoriul României;

Realizează produse în serie (de producție mare, mijlocie sau mică), inclusiv produse handmade.

Grila de comisionare este împărțită în două, în funcție de tipul de produs manufacturat. Concret, produsele din divizia hardlines (electronice, electrocasnice, unelte, articole sportive etc.) au un comision de 5%, în timp ce divizia softlines (produse fashion, bijuterii, jucării, accesorii, cosmetice etc.) este comisionată cu 10%. ONG-urile înscrie în program au comision zero.

Pentru o identificare și mai facilă, toate produsele din program sunt etichetate cu logo-ul specific „eMAG Deschide România”.