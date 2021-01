Advertorial (P)

Chiar daca nu este un lucru despre care vorbim zilnic, pe piata cosmeticelor exista si produse speciale pentru barbati si anume produse de ingrijit barba, parul sau fata dupa barbierit.

Este foarte important ca un barbat sa aplice ulei de barba, mai ales daca a decis ca lungimea parului sau facial sa fie mai mare de 5 cm. Barba este un simbol al virilitatii, al autoritatii si al barbatiei dupa cum sugereaza si numele acesteia. Insa, barbile au fost intoteauna motiv de mandrie printre barbati indiferent de epoca in care au fost purtate. Astazi, barbile au revenit mai puternice ca niciodata si foarte multi reprezentanti ai sexului tare aleg sa poarte par facial mai ingrijit ca niciodata.

Ce beneficii au cei care folosesc ulei de barba?

Uleiul de barba hraneste parul pentru a-l face mai moale si mai usor de manevrat. Nu doar hidrateaza parul, ci si pielea fetei. Cand cresteti o barba, parul absoarbe orice umezeala din piele si, din aceasta cauza, pielea incepe sa se usuce si, fara niciun fel de hidratare, pielea devine uscata si crapata.

Pielea uscata si crapata duce la mancarime si matreata in zona fetei. Matreata este cauzata de zgarierea excesiva si de pielea uscata si moarta de sub par. Prin utilizarea uleiului pentru barba, pielea de sub aceasta va fi mentinuta hidratata si va opri atat mancarimea, cat si matreata.

Daca aveti o piele deosebit de sensibila, datorita uleiului de barba care hidrateaza pielea de dedesubt, aceasta poate ajuta la prevenirea rosetii si a iritatiilor care au loc din cauza substantelor chimice dure din sampoane sau modificarile de mediu de zi cu zi. Uleiul de barba nu interfereaza cu productia de sebum si nu infunda porii, astfel incat poate ajuta la curatarea si hranirea pielii predispuse la eruptii.

Iata ce gasiti, de obicei, intr-o sticla de ulei de barba:

Uleiuri hranitoare - Pentru a hrani si hidrata (ulei de jojoba, ulei de ricin etc.).

Uleiuri esentiale - in principal pentru miros (ulei de menta, ulei de portocale etc.).

Vitamina E - Protejeaza uleiurile volatile de rancezire (peroxidarea lipidelor).

Un exemplu de ulei pentru barba eficient este ulei de barba Uleiul de barba Percy Nobleman ce poate fi achizitionat de pe site-ul thebarbershop.ro, magazin specializat in comercializarea produselor de ingrijire personala pentru barbati.

Cum sa alegtii barba care vi se potriveste cel mai bine?

Conturul fetei este cel mai important criteriu dupa care trebuie sa va ghidati. Daca incercati sa creati anumite modele, trebuie sa va asigurati mai intai ca acestea se vor potrivi trasaturilor.

-Fata rotunda - formele ascutite sunt un mod simplu de a atenua rotunjimea fetei. Un cioc ingust, care sa va acopere o parte din barbie, este tipul de barba cu care nu puteti da gres.



-Fata patrata - daca fata are un contur patrat, este o idee buna sa o compensati printr-o barba cu forma rotunda.

-Barbisonul (cu tot cu mustata) pare a fi cea mai buna solutie, iar perciunii pot ajuta si ei in estomparea unghiurilor drepte.

-Fata triunghiulara - in acest caz, un cioc nu ar face decat sa va accentueze barbia ascutita, asa ca e de preferat sa va concentrati pe alte zone, precum mustata si perciunii.

-Fata in forma de romb - va puteti modela cu usurinta barba pentru a urma conturul mandibulei si o puteti uni cu o mustata in dreptul barbiei.

-Fata ovala - puteti potrivi aceasta forma de fata cu aproape orice tip de barba, cu conditia sa nu va lasati parul sa vina peste frunte.

Evident, barbile mari necesita o ingrijire aparte, nu diferita de felul in care va ingrijiti parul. Veti avea nevoie de un sampon pentru barba cu care sa o spalati in mod regulat, dar si de un balsam, daca vreti ca barba sa capete o textura moale. Pentru pieptanare, puteti folosi un pieptan cu dinti lungi sau o perie mica si deasa, care nu agata firele. Magazinul thebarbershop.ro are de oferit cele mai bune produse de acest tip pentru cei care doresc sa isi ingrijeasca barba ca adevaratii profesionisti!