Produse naturiste recomandate pentru controlul greutății! (P)

Controlul greutății reprezintă o problemă cu care se confruntă foarte multe persoane în societatea modernă! Alimentele nesănătoase care se găsesc în exces în magazine astăzi, viața sedentară și stresul de la servici, combinate, pot crea probleme foarte mari de sănătate la vârste deloc înaintate.

Conform statisticilor, obezitatea este cea mai frecventă boală metabolică în țările dezvoltate. Inclusiv în România, această boală a început să creeze probleme mari sistemului de sănătate. În anul 2016, reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății anunțau că în România 57,7% din populația adultă este supraponderală și aproximativ 29,9% din populație suferă de obezitate.

Recomandări pentru persoanele care doresc să își controleze greutatea

Din păcate, toate revistele mondene și foarte multe categorii de publicații online excelează în diete de slăbire și sfaturi diverse, care nu sunt foarte utile și nici foarte sănătoase!

Indiferent de campaniile agresive de publicitate pe care le fac comercianții, cel mai bun sfat pe care vi-l poate oferi cineva este acela de a consulta un medic de specialitate. În felul acesta, veți stăpâni problemele excesului de greutate mult mai eficient, într-un mod foarte sănătos!

Exisă diferite modalități de a pierde în greutate în mod sănătos. O scădere de aproximativ 1 kg pe săptămâna reprezintă un mod eficient pentru controlul greutății pe termen lung.

Secretul multor regimuri de slăbit o reprezintă înfometarea, acesta este principalul motiv pentru care s-ar putea să vă fie greu să vă țineți de un plan alimentar mai sănătos.

Cu toate acestea, nu toate dietele se bazează pe acest principiu. Dietele cu conținut scăzut de carbohidrați și dietele cu conținut scăzut de calorii sunt eficiente pentru scăderea în greutate și pot fi mai ușor de ținut pe termen lung decât alte diete.

Vă recomandăm să solicitați și părerea unui medic specializat în tratamente naturiste, deoarece în acest domeniu există foarte multe soluții. Foarte multe magazine online comercializează astăzi produse naturiste 100% care nu sunt deloc nocive pentru organism. Remediile naturiste prescrise de către un medic de specialitate, vă pot ușura foarte mult efortul depus pentru pierderea în greutate și vă pot îmbunătăți chiar starea de sănătate de pe perioada dietei restrictive!

Sanavita este unul din aceste magazinele online, care vă pune la dispoziție foarte multe produse naturiste de foarte bună calitate, eficiente în controlul greutății.

Cayenne (Ardei iute) SOLARAY

Acesta este un preparat naturist care ajută la controlul greutății și la îmbunătățirea circulației sangvine. Produsul conține o substanță numită capsaicină care accelerează arderile celulare și termogeneza. Are un foarte bun efect vasodilatator, îmbunătățește sănătatea gastro-intestinală și echilibrează sistemul imunitar. Poate determina inclusiv creșterea absorbției nutrienților la nivelul tubului digestiv.

Biospirulina 450mg

Este un produs care ajută la menținerea greutății în limite normale, inclusiv în cazul persoanelor care suferă de un sindrom metabolic! Are roluri foarte importante în detoxifierea organismului, oferă protecție antioxidantă, susține cu succes sănătatea sistemului cardiovascular, digestiv și nervos și determină, chiar și susținerea imunității. Are și rol de diminuare a poftei de mâncare. Este recomandată în diete deoarece conține multe minerale ( fier, potasiu, sodiu, calciu, fosfor, magneziu, zinc, seleniu) si vitamine B,E K, acizi grași și enzima superoxid dismutaza.

Apple Cider Vinegar 500 mg

Este un produs pe baza de oțet de mere. Contribuie cu succes la controlul masei corporale (grăsimea abdominală, circumferința taliei), menține senzația de sațietate postprandială un timp mult mai îndelungat prin încetinirea evacuării gastrice. Are un foarte important rol în ameliorarea profilului lipidic și a depozitelor arteriale de colesterol, scade nivelul de LDL si VLDL – colesterol, reduce acumularea de acid uric, menține PH-ul normal al organismului, îmbunătățește digestia și elimină toxinele metabolice.

Acestea au fost doar câteva exemple de produse naturiste care vă pot ajuta să scăpați de greutatea în exces și de multe alte complicații pe care le generează acest lucru.

O consultație oferită de un medic specialist în medicină naturistă vă poate oferi soluții foarte bune pentru pierderea în greutate, pentru detoxifierea organismului și pentru prevenția pe termen lung!