Produse pe baza de ulei CBD pentru ten: care sunt avantajele?

Probabil ca si tu ai auzit in ultimul timp de uleiul de canabis, cunoscut sub numele de ulei CBD. Acesta a ajuns sa fie folosit cu succes pentru a ameliora diverse afectiuni, insa putini stiu ca exista si o piata dedicata de produse pe baza de ulei CBD pentru ten. Aceste produse pot fi gasite cel mai des sub forma de creme, lotiuni sau tincturi, fiind cu aplicatie locala (topica).

Chiar daca acest proces poate fi mai lent decat ingestia de suplimente pe baza de CBD, cremele si lotiunile care contin ulei de canabis sunt absorbite rapid si usor in piele, oferind astfel o protectie de durata! Aceasta metoda de aplicare este ideala pentru afectiunile zonale, astfel ca substanta activa patrunde cu usurinta prin pori, calmand simptomele afectiunii respective.

Un alt avantaj este usurinta de aplicare a cremei sau a lotiunii. De exemplu, daca ai acnee, poti aplica lotiunea in regiunea afectata, care produce cel mai mult sebum. Cu toate acestea, lucrurile se schimba putin cand vine vorba de tratamentul durerilor. Astfel, daca suferi de o migrena, este mai indicat sa aplici crema direct pe suprafata gatului, de unde canabidiolul va fi preluat si condus catre regiunea capului, ameliorand durerea.

Inainte de aplicarea cremei sau a lotiunii, curata bine regiunea afectata. Poti face o baie lunga sau un dus, insa este suficient si sa te speli bine pe maini si sa stergi zona cu un burete umed. Aplica apoi crema, masand bine pana cand aceasta intra in pori, apoi aplica din nou. Nu uita sa te speli bine pe maini dupa ce termini de aplicat crema, deoarece multe astfel de produse au in componenta, pe langa ulei CBD, si alte ingrediente precum menta sau capsaicina, un compus intalnit in ardeii iuti.

Produsele pe baza de ulei CBD de calitate superioara sunt foarte eficiente si in ameliorarea afectiunilor articulare sau reumatice, fiind folosite cu succes pentru dureri de spate sau pentru articulatii. Acest fapt se datoreaza efectului antiinflamator al uleiului, care amelioreaza rapid durerea cauzata de afectiuni.

De asemenea, acest tip de ulei are si proprietati antibacteriene, fiind recomandat si in cazurile de iritatii ale pielii, cum ar fi zgarieturi, abraziuni sau chiar vergeturi. Numeroase studii clinice au demonstrat ca produsele pe baza de ulei de canabis sunt eficiente in lupta cu acneea, dar si cu afectiuni mai severe, precum psoriazis, prin incetinirea si impiedicarea formarii de zone cu tesuturi descuamate. In plus, uleiul de canabis este recomandat si celor cu pielea sensibila, deoarece contine doar compusi naturali, care nu provoaca alergii.

Nu in ultimul rand, exista pe piata si o gama de cosmetice cu CBD care fac concurenta serioasa altor produse cu efect de antiimbatranire. Acest lucru este posibil datorita proprietatilor antioxidante ale uleiului de canabis, care ajuta la diminuarea semnelor timpului asupra tenului, reducand numarul ridurilor si intensitatea petelor de pe piele.

Tine cont ca nu trebuie neaparat sa suferi de vreo afectiune a tenului pentru a comanda si tu astfel de produse Bucura-te de un aspect sanatos si radiant pentru multi ani care urmeaza, cu noile produse pentru ten pe baza de ulei CBD!