Profesori care reinventează școala în comunitățile vulnerabile: de la scrisori pierdute la misiuni secrete

În școli unde lipsurile materiale și provocările zilnice pot umbri bucuria de a învăța, unii profesori aleg să transforme orele în experiențe de neuitat. Costume de zâne și detectivi, scrisori pier­dute reconstruite piesă cu piesă, misiuni secrete și povești puse în scenă – toate fac parte din arsenalul creativ al cadrelor didactice formate de echipa Teach for Romania. Obiectivul lor este clar: să facă din școală un loc unde copiii nu doar învață, ci trăiesc aventura cunoașterii.

Această abordare nu este doar despre distracție, ci despre o strategie pedagogică atent construită. Profesorii știu că, pentru mulți dintre acești elevi, școala nu poate concura cu tentațiile lumii digitale sau cu greutățile din afara clasei. Așa că reinventează modul în care transmit materia, mizând pe implicarea activă, pe descoperire și pe experiențe memorabile. Rezultatul? Lecții care rămân cu ei nu doar până la următorul test, ci mult timp după ce povestea zilei s-a încheiat.

Cadrele didactice care au urmat, în această vară, Academia Teach for Romania au învățat de la mentorii lor că succesul unei lecții depinde în mare măsură de modul în care este abordată. O strategie bine gândită poate menține atenția copiilor, îi poate ajuta să rămână concentrați și să asimileze mai ușor informațiile. În cadrul stagiului practic desfășurat la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Podu Iloaiei, reporterii „Ziarul de Iași” au fost martori la câteva dintre lecțiile susținute și au descoperit metodele creative folosite de profesorii formați în program.

„O lecție clasică, oricât de corect predată, nu e mereu suficientă pentru acești copii. Au nevoie de o abordare care să le capteze atenția, să îi facă să fie curioși și implicați”, a explicat Emilia Borlea, mentor în cadrul programului.

Când matematica poartă baghetă magică și insignă de detectiv

Cine a spus că matematica trebuie să fie doar despre numere, formule și calcule? La Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Podu Iloaiei, în cadrul Academiei Teach for Romania, lecțiile s-au transformat în povești cu personaje fantastice și misiuni de spionaj.

O învățătoare s-a costumat în Zâna Bună pentru a le preda copiilor lecția „Monede și bancnote”. Îmbrăcată în haine de poveste, le-a captat atenția din primele minute, iar micuții nu și-au putut lua ochii de la ea, fiind atenți la fiecare explicație.

Dar povestea nu s-a oprit aici. Învățătoarea a făcut echipă cu o altă colegă. Așa a apărut Zâna Rea, sora geamănă a Zânei Bune, supărată că nu a fost invitată la școala de vară alături de elevii din Podu Iloaiei. Pentru a se răzbuna, „a stricat” toate problemele de matematică, iar elevii au fost puși pe treabă: să rezolve exercițiile distruse de Zâna Rea.

În alt moment al lecției, provocările au venit sub formă de puzzle-uri. Pe fiecare piesă erau notate fragmente din probleme de matematică, iar copiii au trebuit să le aranjeze în ordinea corectă pentru a ajunge la rezultatul final.

Și dacă matematica poate fi predată de zâne, atunci rezolvările pot fi descoperite și de detectivi. Într-o altă clasă, toți elevii au primit insigne și legitimații, intrând în rolul de detectivi ai matematicii. Misiunea lor a fost să găsească rezolvarea problemelor primite de la învățătoare. Rolul l-au păstrat chiar și în pauze, iar la final, întrebați ce le-a plăcut cel mai mult, au răspuns fără ezitare: „Să fiu detectiv și să rezolv exercițiile din misiune”.

„Prin joc copiii descoperă mult mai mult. Când s-a făcut ora de matematică și s-a programat unitatea de învățare, văzând că ei erau distanți de matematică, ne-am gândit că ar trebui să ducem această materie în sala de clasă astfel încât ei să își dorească să vină în fiecare zi la școala de vară. Am pregătit pentru fiecare oră câte o misiune, astfel încât să își dorească să vină în fiecare zi, să calculeze, să afle lucruri noi. Parcă nici nu au simțit că au adunat, au comparat, au rotunjit, au estimat”, a explicat Emilia Borlea, unul dintre mentorii învățătorilor care au predat în Podu Iloaiei.

De la scrisori pierdute la scenete interactive

Deși pentru elevii de astăzi, obișnuiți cu telefoane și rețele sociale, scrisorile pot părea ceva demodat, învățătoarele Teach for Romania au reușit să transforme acest subiect într-un joc captivant.

Lecția a început cu o scurtă poveste despre cum comunicau oamenii pe vremuri, înainte de internet și mesaje instant. Apoi, copiii au fost invitați să ia de pe tabla clasei câte o fâșie de hârtie prinsă cu magnet, care reprezentau fragmente dintr-o scrisoare, decupată de învățătoare în funcție de părțile ei componente. Pas cu pas, elevii au reușit să pună cap la cap toate bucățile, reconstruind astfel o scrisoare completă.

Într-o altă clasă, aceeași temă a fost abordată diferit. Învățătoarea i-a împărțit pe copii în trei echipe: una a scris o scrisoare, alta o invitație, iar ultima un text literar. După ce au terminat, fiecare grup și-a citit creația în fața colegilor, iar celelalte echipe au avut de ghicit tipul textului.

Surpriza finală a venit când elevii au primit recuzită și costume. Fiecare echipă a ales un personaj din textul scris, iar un membru a trebuit să se costumeze și să intre în rol. Astfel, lecția la limba română s-a transformat într-o experiență creativă, în care literatura, teatrul și jocul au mers mână în mână.

Joaca – cheia învățării autentice: experiențele mentorilor Teach for Romania în transformarea lecțiilor

Pentru Emilia Borlea, învățătoare la Școala Gimnazială Nr. 9 din Borșa și mentor în programul Teach for Romania, joaca este un instrument esențial de învățare.

„Sunt o persoană ludică, îmi place mult să introduc jocul în lecțiile mele, pentru că învățăm prin descoperire. Este partea cea mai plăcută și mai acceptată de copii. Învățând astfel, ei ajung singuri la conținutul la care vreau să îi conduc”, a precizat Emilia Borlea.

Fiind în sistemul de învățământ de 30 de ani, învățătoarea crede că, în prezent, metodele moderne trebuie să meargă mână în mână cu cele tradiționale.

„Tradiționalul e bun în orice, dar copiii din ziua de azi nu mai sunt cum eram noi cândva. Au nevoie de creativitate, de experimentare, de ceva nou în fiecare zi. Noi, în Academie, ne-am bazat pe tema aventurilor – de aceea au devenit spioni și detectivi. Prin spionaj am descoperit abilitățile lor, le-am format deprinderi și am ajuns la competențele pe care ni le-am dorit”, a declarat aceasta.

Deși pregătirea acestor lecții nu este deloc ușoară – „timpul de care avem nevoie e mai mare de 24 de ore” – satisfacția cadrelor didactice pare să fie pe măsură.

„Când iubești ceea ce faci, te entuziasmezi alături de ei și simți nevoia să fii tot mai bun în fiecare zi. Teach for Romania mi-a dat libertate în creativitate și curajul de a fi eu însămi, într-un sistem care adesea ne împinge pe același drum bătătorit, fără inovație”, a completat Emilia Borlea.

Aceeași libertate a simțit-o și Oana Diana Iga, învățătoare la Școala Gimnazială „Petre Mironescu – Mera” din județul Vrancea, aflată într-o zonă defavorizată.

„Teach for Romania e un program transformațional, care le aduce profesorilor cu experiență o nouă perspectivă și îi ghidează pe cei aflați la început de drum. Pentru mine, a însemnat curajul de a crea proiecte noi și de a-i scoate pe copii din zona lor de confort”, a menționat învățătoarea.

Aflată de șase ani la catedră și intrată în Teach chiar de la începutul carierei, Oana Iga a spus că fiecare generație de elevi îi confirmă că metoda „predării prin joacă” nu este doar o strategie, ci un mod de a construi încredere, curiozitate și plăcerea de a învăța.

