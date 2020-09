Profesori şi elevi infectaţi la Iaşi după numai câteva zile de şcoală. Situatia la zi şi reacţiile părinților

„La noi datele sunt parţiale, prin urmare, strict numărul acestora nu putem să spunem pentru că datele definitive, datele corecte le are Direcţia de Sănătate Publică, care realizează ancheta, iar Direcţia de Sănătate ne mai anunţă. Este un sistem din acesta care este în permanentă evoluţie. Sunt elevi confirmaţi în şcolile din Iaşi, sunt şi profesori. În acest moment avem o statistică care este în permanentă evoluţie. Eu pot oferi detalii despre scenarii, adică dacă în momentul îmbolnăvirii într-o şcoală scenariul se schimbă, despre acest lucru pot oferi detalii”, a afirmat prof. Antonina Bleorţ, inspector şcolar şi purtător de cuvânt al ISJ Iaşi.

Potrivit informaţiilor „Ziarului de Iaşi”, cei şase elevi şi şase profesori sunt din unităţi de învăţământ diferite. Totodată, 32 de profesori s-ar afla în izolare pentru că au cazuri în familie. În legătură cu toate cazurile de îmbolnăvire, reprezentanţii ISJ Iaşi au subliniat că nu este vorba de focare în şcoli, cei infectaţi sau aflaţi în izolare fiind contacţi ai altor persoane infectate. Direcţia de Sănătate Publică Iaşi confirmă acest lucru, în cazul celor şase profesori şi şase elevi, fiind vorba de focare familiale. „Cu privire la posibilele cauze de infectare a acestor persoane, putem face referire la transmiterea comunitară sau la focarele familiale şi nu la o infectare cauzată de prezenţa la orele de curs desfăşurate în unităţile de învăţământ”, au adăugat reprezentanţii DSP Iaşi.

Majoritatea cazurilor sunt din municipiul Iaşi

Inspectoratul Şcolar Judeţean, deşi reticient să ofere mai multe informaţii, confirmă că ar fi cazuri noi de Covid-19 la Şcoala „Otilia Cazimir”, la Şcoala „Simionescu”, dar şi la Şcoala Specială Paşcani. Reprezentanţii ISJ subliniază însă că anchetele epidemiologice la aceste şcoli sunt încă în desfăşurare, deci informaţiile ar putea să nu fie complete. „Majoritatea şcolilor sunt din municipiu, avem la Otilia Cazimir, dar este în evoluţie ancheta, avem la Şcoala Simionescu şi la fel este în evoluţie ancheta, avem la Şcoala Specială Paşcani, la fel, o anchetă în evoluţie. Aşteptăm deocamdată nişte date deoarece s-au făcut teste”, a adăugat prof. Antonina Bleorţ. Tot săptămâna aceasta, surse ale „Ziarului de Iaşi” confirmă că există câte un caz de profesori cu Covid-19 la Colegiul Tehnic „Şfefănescu”, dar şi la şcola din Osoi. La nivelul judeţului Iaşi, conform ultimelor informaţii oferite de ISJ Iaşi, nu au fost cazuri de şcoli care să îşi schimbe scenariile din cauza cazurilor de îmbolnăvire cu Covid-19. Trebuie subliniat însă că, potrivit ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în momentul diagnosticării cu Covid-19 a unui elev care a participat fizic la ore, atunci întreaga clasă va intra în izolare la domiciliu pentru 14 zile. Totodată, în cazul cadrelor didactice diagnosticate şi care au participat fizic la ore, intră în izolare clasele la care cadrul didactic a predat, dar şi colegii cu care a interacţionat o perioadă mai lungă.

Legat de acest aspect, reprezentanţii ISJ Iaşi subliniază că „Ancheta făcută de şcoală şi DSP va stabili exact, în acord cu Ordinul comun nr 1494, care este modul de organizare a activităţii în şcoală. Trebuie avută în vedere şi situaţia în care elevul sau profesorul a fost în activitate online şi nu a intrat în contact cu alte persoane”.

Şcoala din Bivolari intră în scenariul galben de luni

Pentru începutul săptămânii viitoare, dacă situaţia epidemiologică nu se va schimba între timp, la nivelul judeţului Iaşi vor fi doar două unităţi de învăţământ în scenariul roşu. Liceul Tehnologic “Spiru Haret” şi Şcoala Sanitară Postliceală “Aprendis” intră de săptămâna viitoare în scenariul roşu deoarece cadrele medicale care predau la cele două unităţi de învăţământ privat lucrează în focare de Covid-19. Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a transmis că s-a luat decizia ca în săptămâna 21-25 septembrie elevii de la Bivolari să se întoarcă la şcoală conform scenariului galben. „Conform Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, constituit prin Ordinul nr. 192/17.07.2020 al Prefectului judeţului Iaşi, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 18.09.2020, şi în baza scenariului de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din judeţul Iaşi, pentru perioada 21.09.2020- 25.09.2020, unităţile de învăţământ de pe raza comunei Bivolari vor funcţiona conform scenariului galben”, a anunţat Direcţia de Sănătate Publică Iaşi.

La nivelul judeţului Iaşi, conform reprezentaţilor ISJ Iaşi, 369 de unităţi se află în scenariul verde, 282 de unităţi în cel galben, iar două unităţi de învăţământ în scenariul roşu.

Concluziile părinţilor după o săptămână de şcoală

După prima săptămână de şcoală, „Ziarul de Iaşi” a contactat câţiva părinţi pentru a prezenta principalele probleme observate. Aceştia s-au plâns de faptul că, pe lângă problemele tehnice care apar frecvent şi faptul că o parte dintre profesori nu au abilităţile tehnice pentru a se conecta rapid sau pentru a rezolva unele probleme care apar în cazul transmisiunii live a lecţiei, programa şcolară este mult prea încărcată. „Copiii mei fac ambii lecţii online. Dacă cel mai mic are mai puţine lecţii, cel mare, din clasa a VIII-a, stă zilnic şase ore cu ochi în calculator. Având în vedere că este în an terminal, mai face şi două ore de pregătire tot în online. La finalul zilei copilul are efectiv ochii injectaţi”, se plânge părintele.

Un tată subliniază că orele şi programa şcolară nu au fost adaptate predării online. Astfel, copiii au cinci sau şase ore cu profesori diferiţi, iar după cel puţin 10 minute în care se asigură că partea tehnică funcţionează, apar diferite nelămuriri ale celor de acasă, iar comunicarea se realizează greu. Astfel, cadrul didactic reuşeşte cu greu să predea lecţia. Mama unui elev care face parte dintr-o grupă care trebuie să fie prezent la şcoală subliniază că este inuman ca un elev să stea şase ore cu masca pe faţă. Părintele este nemulţumit de faptul că elevii au puţine pauze în care să îşi poată da masca jos, copiii mergând pe rând, în pauze diferite, la baie.

La toate aceste probleme se adaugă şi cele semnalate de „Ziarul de Iaşi” la începutul acestei săptămâni, faptul că o pană de curent sau o defecţiune tehnică duce la anularea mai multor ore sau chiar a întregii zile de şcoală pentru cei care fac şcoala în online.