"Profesorii au nevoie de cei 300 de lei pentru a-si cumpara masti de protectie"

Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) solicita Parlamentului sa respinga decizia Guvernului Orban de a nu majora salariile din educatie, la data de 1 septembrie 2020, decizie luata prin recenta OUG privind rectificarea bugetara, argumentand ca in medie, fiecare cadru didactic ar urma sa primeasca in plus 300 de lei, bani din care isi poate achizitiona mastile de protectie necesare in timpul activitatii in scoli.

Sindicalistii atrag atentia ca exita riscul ca in 14 septembrie, cand incepe anul scolar, cadrele didactice sa refuze sa vina la scoala in absenta mijloacelor de protectie si a majorarii salariale.

Ei sustin ca cei 300 de lei, in medie, trebuie sa fie acordati cadrelor didactice de la data de 1 septembrie 2020, pentru ca "acestia sunt bani din care cadrele didactice isi vor asigura mastile de protectie absolut obligatorii", iar intrucat nu exista in acest moment bugetata aceasta cheltuiala, profesorii au ajuns in fata acestei situatii in care vor plati pentru mastile de care au nevoie.