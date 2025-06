Profesorii au protestat în tăcere: „La noi în școală nimeni nu a purtat banderolă”. Activitatea școlară din municipiul Iași nu a fost neafectată

Anunțat cu o săptămână înainte, protestul cadrelor didactice din Iași s-a desfășurat miercuri, 18 iunie, fără impact asupra activităților școlare. În școlile din municipiul Iași contactate de „Ziarul de Iași”, profesorii nu au purtat banderole albe, iar activitățile specifice finalului de an școlar au continuat normal.

Protestul profesorilor, organizat la nivel național de federațiile sindicale, s-a desfășurat miercuri sub forma unei acțiuni simbolice, menite să atragă atenția asupra nemulțumirilor din sistemul educațional. Totuși, din declarațiile directorilor, puține cadre didactice au aderat vizibil la protest. Activitățile specifice perioadei – încheierea mediilor, consilii profesorale, festivități de premiere, pregătirea examenelor – s-au desfășurat fără perturbări.

Potrivit liderului USLIP Iași, Laviniu Lăcustă, protestul a avut loc „în liniște, fără a afecta activitățile din școală”. Sindicatul a publicat pe rețelele sociale imagini cu profesori care au afișat postere cu nemulțumiri și solicitări, în unități precum Școala Gimnazială Tansa, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Școala Gimnazială „Aron Vodă” din Aroneanu sau Colegiul Economic Administrativ.

„A fost o acțiune prin care încercăm să transmitem un semnal de alarmă. Colegii au aderat foarte bine la această acțiune. Vom vedea ce rezultate vor fi în zilele următoare. Activitățile din școală nu au fost întrerupte”, a declarat Laviniu Lăcustă, pentru „Ziarul de Iași”.

Cu toate acestea, un tur printre directorii mai multor școli din municipiu a arătat că a fost un protest cât se poate de discret.

Directorii confirmă: activitate normală în școli

Sabina Manea, directoarea Școlii Gimnaziale „Ion Simionescu”, a spus că nu a văzut „niciun semn al protestului în școală și niciun coleg nu s-a exprimat în acest sens”. „Am avut consiliu profesoral, ne-am desfășurat activitatea normal, iar la noi în școală nimeni nu a purtat banderolă”, a precizat aceasta.

Același lucru s-a întâmplat și la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”. Directoarea Anca Dimitriu a explicat că profesorii împărtășesc nemulțumirile, dar sunt prea implicați în finalizarea anului școlar pentru a protesta activ.

„Colegii noștri sunt implicați în tot felul de activități de încheiere a situației anului școlar. Bineînțeles că aderă la proteste, dar nu avem timp de proteste, fiindcă suntem suprapuși îngrozitor de tare cu tot felul de comisii și activități. Nemulțumirile există, dar activitățile sunt suprapuse”, a explicat Anca Dimitriu.

„Există o stare de nemulțumire în sistem”

La Colegiul Național „Costache Negruzzi”, directoarea Camelia Gavrilă a spus că au fost afișate postere sindicale în școală, dar activitățile școlare au decurs neîntrerupt.

„Noi am avut premieri, activitatea a decurs într-un mod festiv, de final de an școlar, cu tot felul de activități educative. Am permis liderului de sindicat să afișeze informațiile respective. Există niște afișe care punctează nemulțumirile cadrelor didactice, dar activitățile au decurs în mod normal, nu au fost alte perturbări. E doar un semnal, pentru că acum se iau niște decizii, iar din discuțiile care au apărut în spațiul public, sunt în atenție unele măsuri care afectează și sistemul educațional. S-au făcut multe comentarii și generalizări nepotrivite și nedrepte. Există o stare de nemulțumire în sistem”, a declarat Camelia Gavrilă.

Și directorii altor licee din Iași – „Vasile Alecsandri”, „Emil Racoviță”, „Grigore Moisil” – au confirmat că activitatea din școală a urmat cursul firesc din această perioadă. Unii au remarcat prezența unor afișe, alții nici măcar nu au văzut banderole sau ecusoane albe, semnul anunțat al protestului.

„A fost un protest pașnic, am făcut orele. A fost de tipul grevei japoneze, când îți faci treaba fără nicio problemă. Profesorii nu și-au pus banderolă sau poate nu i-am observat eu pe toți. Am fost informat de către liderul de sindicat, știu despre ce este vorba, dar activitățile se desfășoară normal. Suntem pe final de an, avem de încheiat medii, avem consilii. Într-adevăr, noi tragem un semnal alarmă, avem sindicate care se luptă, dar nu cred că ar fi interesantă o grevă chiar acum, mai ales că urmează perioada examenelor, înscrierea la liceu și la facultate”, a precizat Nistor Gheorghiță, directorul Colegiului Național „Vasile Alecsandri”.

La Colegiul Național „Emil Racoviță”, directoarea Mihaela Pîrpîlă-Gotcu a explicat că „au fost punctual câțiva colegi care și-au manifestat nemulțumirea, dar nu a fost o mișcare masivă în acest sens”.

