Profesorii care aleg să nu-și completeze norma săptămânală de 20 de ore de predare riscă diminuarea proporțională a lefurilor. O oră echivalează cu 5% din salariu

Profesorii din învățământul preuniversitar vor preda, din septembrie 2025, cu două ore mai mult pe săptămână, potrivit Legii nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”. Creșterea normei didactice de la 18 la 20 de ore a generat îngrijorări în rândul cadrelor didactice, sindicatele avertizând asupra pierderilor salariale și a restrângerilor de activitate.

Legea 141/2025, care modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, a fost publicată în Monitorul Oficial pe 25 iulie 2025. Conform noilor prevederi, norma didactică crește de la 18 la 20 de ore pe săptămână.

Procedura privind încadrarea profesorilor pentru anul școlar 2025-2026, apărută în Monitorul Oficial pe 8 august, prevede că aceștia „pot opta, din proprie inițiativă, să nu desfășoare o parte din orele aferente activităților didactice de predare-învățare-evaluare la clasă, în noile unități de învățământ, cu diminuarea corespunzătoare a drepturilor salariale și a vechimii în muncă/învățământ”.

Laviniu Lăcustă, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar (USLIP) Iași, afirmă că majorarea normei didactice afectează sute de profesori din județ, forțându-i fie să-și completeze norma în alte unități, fie să accepte scăderi salariale proporționale cu orele lipsă. El consideră măsura nedreaptă și ineficientă financiar, sperând ca protestele să determine renunțarea la aceasta.

„Este o perioadă tensionată, sunt familii afectate. La nivelul județului nu avem încă o estimare, dar putem vorbi de sute de oameni care au intrat în restrângere de activitate sau restrângeri parțiale. Dacă nu există ore pentru a le completa norma sau dacă nu vor să plece în altă unitate, li se spune că își pot păstra numărul de ore, dar vor fi plătiți aferent acelui număr de ore”, a declarat Laviniu Lăcustă, pentru „Ziarul de Iași”.

Salariile, reduse proporțional cu orele lipsă din norma didactică

Potrivit liderului USLIP Iași, pentru o oră lipsă pentru a avea normă completă, salariul ar putea scădea cu aproximativ 5%.

„Diminuarea salariului depinde de numărul orelor în minus. Dacă are 19 ore în loc de 20 înseamnă o scădere cu 5%. Dar nu asta este soluția, nu trebuie să se ajungă aici. Noi sperăm ca în urma protestelor pe care le facem să se intervină cumva asupra acestei majorări a normei didactice. Este un abuz care la nivel central nu echivalează cu economii relevante”, a precizat Laviniu Lăcustă.

Antonina Bliorț, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Școlar Județean Iași, a explicat faptul că diminuarea veniturilor depinde de situația fiecărui cadru didactic.

„Scăderea salariului fiindcă un profesor nu are 20 de ore depinde de salariul de bază, de vechime și de sporurile pe care le are fiecare. În învățământul special există anumite sporuri, în cel de masă sunt altele”, a explicat Antonina Bliorț.

Posturile titularilor, protejate

În perioada 11-14 august 2025 au avut loc etapele de constituire a posturilor, încadrarea personalului și completarea normelor. Potrivit ISJ Iași, titularii își păstrează posturile.

„La titulari nu vor fi probleme. Chiar dacă nu au 20 de ore în unitatea lor, pot participa la etape și completa norma în altă școală. Cazurile de restrângere și continuitate se rezolvă. După aceea, vor fi publicate listele cu posturile rămase pentru suplinitori. Luni, 18 august, vor fi afișate listele cu profesorii care au depus dosare pentru restrângere de activitate/completare de norme”, a menționat Antonina Bliorț.

Publicitate și alte recomandări video