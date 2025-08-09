Profesorii care fac adevărate minuni în comunități vulnerabile s-au antrenat la școala de vară în Podu Iloaiei

A 12-a generație de profesori Teach for Romania a început antrenamentul într-o școală vulnerabilă din județul Iași – Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Podu Iloaiei. Aceștia au participat la Academia de Leadership și Formare în Educație, un program intensiv menit să pregătească viitori lideri pentru a face o diferență reală în comunitățile defavorizate.

Timp de cinci săptămâni, între 7 iulie și 9 august, 112 participanți din toată țara și din diaspora au urmat formări pedagogice, de leadership educațional, literație, numerație, educație de mediu și abilități socio-emoționale. Pregătirea a combinat teoria cu practica și a fost adaptată nevoilor reale ale școlilor vulnerabile.

„Nevoile sunt multiple – de la sprijin emoțional până la recuperarea unor competențe academice”

Academia de Leadership și Formare în Educație, organizată de Teach for Romania, este concepută ca un spațiu de învățare colaborativă, mentorat și dezvoltare personală, cu accent pe practică și pe soluții reale pentru provocările din clasă. Organizatorii și-ai propus să pregătească profesori capabili să se adapteze specificului comunităților în care predau, analizând nevoile reale ale elevilor și ale mediului social din jurul lor. Gabriela Dima, director regional Teach for Romania pentru zona Moldovei a explicat că acest tip de pregătire este esențial pentru profesorii care predau în medii vulnerabile.

„Profesorii Teach for Romania aleg să meargă în comunități vulnerabile, acolo unde este cea mai mare nevoie, pentru că între mediul rural și cel urban există un decalaj de aproximativ trei ani. Nevoile sunt multiple – de la sprijin emoțional până la recuperarea unor competențe academice. Nu e vorba doar despre a preda o anumită disciplină, ci de a înțelege că acel copil vine ca un întreg și că asupra lui sunt mai mulți factori care acționează și care îi influențează parcursul educațional”, a declarat Gabriela Dima, pentru „Ziarul de Iași”.

Această pregătire specială nu se adresează doar cadrelor didactice aflate deja în sistem, ci și tinerilor absolvenți aflați la început de drum, precum și persoanelor care își schimbă complet cariera. În cazul acestora din urmă, este nevoie de studii corespunzătoare postului și de modul psihopedagogic pentru a putea preda.

Progrese semnificative în literație, numerație și dezvoltare socio-emoțională la elevii Teach for Romania

Pentru a verifica evoluția elevilor după orele predate de profesorii Teach, organizația realizează evaluări inițiale și finale, atât pe zona de literație și numerație, cât și pe cea de dezvoltare socio-emoțională. „Întotdeauna înregistrăm la copii progres semnificativ. Sunt elevi care recuperează cel puțin o clasă, uneori chiar două. Monitorizăm constant riscul de abandon școlar și prezența la ore, dar și felul în care copilul se simte în sala de clasă”, a subliniat Gabriela Dima.

Potrivit datelor transmise de Teach for Romania, rezultatele evaluărilor inițiale și finale arată progrese semnificative în rândul elevilor implicați. În cazul gimnaziului, 85% dintre elevii care se aflau la începutul anului într-o zonă nefuncțională a nivelului de literație au ajuns, la final, în zona funcțională. Per ansamblu, 89% dintre elevii evaluați au încheiat programul cu un nivel minim funcțional sau superior. La nivel primar, în medie, elevii au recuperat un decalaj echivalent cu o clasă din punct de vedere al literației, iar la nivelul clasei pregătitoare 81% au atins un nivel satisfăcător, cu 99% dintre copii obținând rezultate mai bune decât la evaluarea inițială. În rândul preșcolarilor, 90% au ajuns la un nivel satisfăcător, iar 86,7% au înregistrat progres față de începutul anului. Pe zona de literație remedială, în medie, fiecare elev a recuperat peste o clasă (1,22 clase) în nivelul de literație.

Progresele se reflectă și în domeniul numerației, unde 68,4% dintre elevi au avut rezultate mai bune la evaluarea finală, iar 86% au atins un nivel satisfăcător.

De la teorie la practică în cinci săptămâni

Academia de Leadership și Formare în Educație a combinat, pe parcursul a cinci săptămâni, formarea teoretică și practica pedagogică directă. Primele trei săptămâni au fost dedicate cursurilor de pregătire, iar ultimele două au însemnat practică supervizată în școli din zone vulnerabile. Participanții au asistat zilnic la lecții, au predat, au analizat comportamentele elevilor împreună cu mentorii, au planificat activități și au integrat feedback-ul primit.

În acest an, practica s-a desfășurat în județele Iași și Timiș, în școlile din Podu Iloaiei, Giarmata și Cerneteaz. Peste 600 de elevi au interacționat cu 300 de profesori, mentori, specialiști și voluntari Teach for Romania. Programul a debutat cu o etapă de imersiune în comunitate, în care participanții au cunoscut direct mediul în care urmau să lucreze, fiind chiar ghidați de copii.

Lavinia Plămadă, director adjunct al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” din Podu Iloaiei, a spus că readucerea copiilor la școală pe perioada vacanței a fost o provocare, însă, cu sprijinul colegilor, organizarea claselor s-a făcut fără dificultăți. Școala a organizat 21 de grupe – trei de grădiniță, opt de gimnaziu și zece de învățământ primar – adunând în total aproximativ 300 de elevi la școala de vară.

„Suntem în studiile celor de la Teach for Romania, suntem pe hartă drept comunitate vulnerabilă, pentru că în orașul Podu Iloaiei este un procent destul de mare de comunitate rromă. Suntem și școală incluzivă, iar toate proiectele sunt gândite astfel încât să încurajeze toleranța, să pună în valoare diversitatea, să facem ca elevii să aibă o stare de bine atunci când se află în interiorul școlii și în comunitate”, a transmis Lavinia Plamadă.

Școala de vară Teach for Romania – o experiență nouă și captivantă pentru elevii din Podu Iloaiei

Pentru copiii din Podu Iloaiei, școala de vară organizată în cadrul Academiei Teach for Romania a fost o experiență cu totul diferită față de ceea ce știau până acum. Simona Crihan, director adjunct al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, a spus că activitățile au adus o deschidere vizibilă în rândul elevilor și o implicare neașteptată din partea părinților.

„În urma acestei activități am simțit deschiderea copiilor către noutate, implicarea copiilor și părinților și faptul că au venit din timpul lor liber să facă școală. Până acum, noțiunea lor de școală era legată doar de programul școlar din septembrie până în iunie. Pentru că nu au prea multe locuri unde să își poată petrece timpul liber, acum și-au pus inteligența, creativitatea și motivația în joc. I-am văzut mult mai zâmbitori și mai deschiși”, a menționat Simona Crihan.

Această atmosferă relaxată, dar plină de provocări, a fost resimțită și de copii. Adelina Gabriela, elevă de 10 ani care trece în clasa a IV-a, a povestit pentru „Ziarul de Iași” că orele i s-au părut plăcute și interactive.

„Orele mi s-au părut foarte frumoase. Am învățat multe lucruri noi și mi-au plăcut profesorii, fiindcă au fost foarte drăguți cu noi. Ne-am axat pe lecții de Limba română și Matematică, doar că acum, spre deosebire de școală, le-am făcut prin jocuri, iar asta ne-a pus mintea la contribuție”, a spus Adelina.

Despre Teach for Romania

Teach for Romania este o organizație non-guvernamentală, care de 11 ani recrutează și îi pregătește pe cei care doresc să devină profesori și învățători în școlile publice din România, pornind de la cele mai dificile comunități.

În anul școlar 2024-2025, 229 de cadre didactice au făcut parte din program și au predat în 180 școli, din 29 de județe. De asemenea, din cei 336 de alumni, absolvenți ai programului, 195 au ales să rămână la catedră în școli publice din România, dezvoltând și inovând cultura organizațională a acestora. Întreaga comunitate de profesori a ajuns astfel la peste 28.000 de copii.

Publicitate și alte recomandări video