Profesorii ies în stradă la Iași: 100 de cadre didactice protestează în Piața Unirii

În jur de 100 de de cadre didactice au ieșit în stradă marți, 16 septembrie, pentru a protesta împotriva măsurilor adoptate de Guvern în domeniul educației. Manifestarea are loc în Piața Unirii din Iași și este organizată de Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) Iași.

„Ne dorim să fim prezenți într-un număr cât mai mare pentru a transmite Guvernului Bolojan mesajul nostru de respingere a măsurilor care vizează învățământul. Vă rugăm să vă implicați în această acțiune cu toată forța!”, a transmis USLIP Iași într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook.

Protestul de la Iași vine după ce sindicatele din învățământ au anunțat, la început de septembrie, un boicot al deschiderii noului an școlar 2025-2026. Au propus ca profesorii să nu participe la festivitățile din 8 septembrie și să continue acțiunile de protest și în zilele următoare.

Propunerea a fost ca începând cu data de 9 septembrie, cadrele didactice să adopte o formă de protest prin care să fie prezente la școală, dar să nu predea, limitându-se la supravegherea elevilor, notarea absențelor și prezentarea titlului lecțiilor.

Sindicatele solicită abrogarea măsurilor din Legea nr. 141/2025, considerate nocive pentru educație:

creșterea normei didactice de predare;

comasarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

creșterea efectivelor de elevi la clasă;

scăderea tarifului la plata cu ora;

creșterea obligațiilor pentru directori și inspectori.

Liderii sindicali au subliniat că boicotul va continua până când autoritățile vor reveni la norma didactică de 18 ore pe săptămână pentru personalul didactic de predare și 16 ore pentru profesorii cu peste 25 de ani vechime și gradul didactic I.

Publicitate și alte recomandări video