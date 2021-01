Profesorii romani ar putea incasa 100 de lei pentru fiecare "ora remediala" efectuata

Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei, a anuntat in cursul zilei de vineri, 15 ianuarie, ca are un nou proiect referitor la cadrele didactice care efectueaza ore remediale.

Ministrul Educatiei spune ca va initia un proiect de ordonanta de urgenta pentru plata compensatorie a cadrelor didactice si ca exista finantare pentru a acoperi platile suplimentare.

"Discutam de un tarif orar unic pe care sa fie platite cadrele didactice care fac ore suplimentare cu copii. Eu propun sa fie platite la maximul tarifului de plata cu ora pe care il are un profesor cu 25 de ani de vechime. Acest tarif este de 100 de lei pe ora. Aceste actiuni remediale cred ca vor fi facute in buna parte de profesori tineri, care au salarii mai mici, cred ca este avantajos si motivant pentru ca actiunile remediale trebuie particularizate si profesionalizate. Am pierdut mult prin predarea online si trebuie recuperat", a declarat Cimpeanu pentru Hotnews.

"Pachetul mediu va fi de 5 ore remediale pe saptamana, ar putea fi o ora in plus de luni pana vineri. Programul va fi stabilit de profesor dupa ce a identificat pierderile, cu consultarea parintilor. Este strict la latitudinea lor. Acolo unde pierderile au fost mai mari, e nevoie firesc de un numar mai mare decat pachetul mediu", a explicat ministrul in cadrul aceluiasi interviu.