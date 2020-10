Profesorul din Tătăruși prins dormind la catedră lua un tratament care îl făcea somnoros și obosit. Rezultatul anchetei IȘJ Iași

Directorul Școlii Profesionale Tătăruși a declarat: „Imaginile postate sunt probabil din anul școlar precedent, din perioada când am început un tratament cu medicamentul Gabaran. Acest medicament are ca efect secundar crearea unei stări de somnolență și de oboseală. Imaginile redate sunt probabil din timpul unei asemenea stări. După scurt timp, am întrerupt tratamentul cu Gabaran pentru a-mi relua activitatea în mod normal. Odată cu renunțarea la medicamentul Gabaran au dispărut și stările de somnolență și de oboseală.”

La momentul efectuării inspecției s-a constatat că, în unitatea de învățământ, sunt asigurate condiții astfel încât toți elevii să fie prezenți în clasă în condiții de siguranță, se respectă distanțarea fizică, iar în unele clase au fost montate separatoare de plexiglas.

Din chestionarele administrate elevilor reiese că majoritatea acestora apreciază ca foarte eficientă comunicarea între cadrele didactice și elevi, dar și între elevi și echipa managerială. Toți elevii declară că sunt asigurate condiții optime pentru desfășurarea activităților din școală și că există un climat de lucru bun.

|Majoritatea cadrelor didactice apreciază ca foarte bună implicarea autorităților locale în rezolvarea problemelor școlii, considerând că infrastructura școlilor din localitate și condițiile existente în unitățile școlare sunt bune și foarte bune. Pe de altă parte, câteva dintre cadrele didactice consideră tensionată comunicarea/relația dintre directorul școlii și autoritățile locale.

În urma constatărilor, Inspectoratul Școlar Județean Iași a transmis o Notă de atenționare către directorul Școlii Profesionale Tătăruși și va monitorizarea activitatea managerială a acestuia.

În situația în care vor mai apărea și alte disfuncții în activitatea managerială a directorului Școlii Profesionale Tătăruși, prof. Ing. Ghiban Ion, Inspectoratul Școlar Județean Iași va declanșa un audit managerial și va lua măsurile legale care se impun.