Profesorul Valerius Ciucă, fervent critic al Curții Constituționale, apără decizia împotriva Dianei Șoșoacă

Valerius Ciucă a fost întrebat de reporterul „Ziarului de Iași” cum ar fi votat în cazul Șoșoacă dacă ar fi fost judecător în cadrul CCR. Profesorul a făcut o paralelă cu propriul său caz, versus cel al europarlamentarului S.O.S. România.

„Mi s-a propus în mai multe rânduri, din partea unor partide democratice, să fiu candidatul lor pentru un mandat de judecător la CCR. Am mulțumit de fiecare dată, am spus, normal, că propunerea mă onorează, dar am declinat-o. Din 1994 mă manifest ca un regalist, ca un adept al monarhiei constituționale. Mă vedeți depunând jurământ că voi fi primul gardian al Constituției actuale, când eu visez la revigorarea Constituției din 1923? Nu este rău în sine să te opui Constituției, să ceri schimbarea ei, când consideri că este cazul, dar ce face doamna Șoșoacă este o sfidare ontologică a firii poporului român, a orice înseamnă ordine constituțională. Nu poți, cu profilul acesta să depui un jurământ față de o Constituție ale cărei valori le-ai negat constant”, a spus Ciucă.