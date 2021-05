Profitul companiei RomPak Paşcani a “dospit” puternic în pandemie

Acest rezultat, mai mare cu 50% faţă de anul anterior, poate fi pus pe seama creşterii semnificative a cererii pentru făină şi drojdie pe fondul pandemiei. Spre comparaţie, profitul net al exerciţiului financiar 2019 a fost de 14,7 milioane de lei, în anul 2018 de 14,4 milioane de lei, iar în anul 2017 de 9,9 milioane de lei.

Afaceri în creştere

RomPak este parte a Pak Group, jucător relevant în industria alimentară prin Pak Gida, Pak Group North America, precum şi prin propriile centre de cercetare şi dezvoltare. Pe lângă producţia de drojdie sub licenţa Pakmaya, în unitatea din judeţul Iaşi (înfiinţată în anul 1998) sunt produse şi alte ingrediente pentru industria de panificaţie şi cofetărie. Produsele se vând pe piaţa din România şi Europa. Bilanţul ultimilor trei ani arată un progres important al afacerilor producătorului local de drojdie în anul 2020, când cifra de afaceri netă a urcat până la 123,4 milioane de lei, în plus cu 16% faţă de anul 2019, când cifra de afaceri obţinută de RomPak a fost de 106,5 milioane de lei. În anul 2018, afacerile au fost de 99,3 milioane de lei, iar în anul 2017 de 93,5 milioane de lei, ceea ce înseamnă o creştere a afacerilor de 7% de la an la an. În aceşti ani, numărul angajaţilor a fost constant, compania raportând la MF puţin peste 200 de oameni în unitatea de producţie din judeţul Iaşi.

Vinde peste 100 de produse

În anul 2003, au înfiinţat în unitatea locală Centrul de Cercetare şi Dezvoltare, unde o echipă de ingineri în industria alimentară, chimişti şi biologi lucrează pentru îmbunătăţirea gamei de produse. La momentul actual, RomPak are în portofoliu peste 100 de produse. Fabrica din Paşcani dispune şi de o staţie independentă de procesare a soluţiei organice rezultate din producţia drojdiei. Astfel, din procesul biologic natural al fermentaţiei se obţine drojdie proaspătă, numită popular şi „drojdie verde”, şi vinasă, un fertilizator organic recomandat pentru agricultura bio.

