Profitul OMV Petrom a intrat serios la apă: anul trecut s-a redus cu 64%

Numărul angajaţilor Grupului OMV Petrom a scăzut în 2020 cu 13%, la 10.761 salariaţi, de la 12.347 în 2019. ”Valoarea vânzărilor consolidate de 19,717 miliarde lei în 2020 a scăzut cu 23% comparativ cu 2019, ca urmare a evoluţiei negative a preţurilor de piaţă ale mărfurilor şi volumelor mai mici ale vânzărilor de produse petroliere şi electricitate. Vânzările Downstream Oil au reprezentat 69% din totalul vânzărilor consolidate, vânzările Downstream Gas au reprezentat 29%, iar cele din Upstream 2% (vânzările din Upstream fiind, în mare parte, vânzări în interiorul grupului, nu către terţi)”, arată grupul.

Producţia totală de hidrocarburi a scăzut în 2020 cu 4%, la 52,98 milioane barili echivalent petrol (bep). Producţia de gaze naturale a scăzut în 2020 cu 6%, la 4,21 miliarde metri cubi gaze.

Investiţiile au însumat 3,206 miliarde lei în 2020, c,u 24% mai mici faţă de 2019 (4,225 miliarde lei), în principal direcţionate către investiţiile din Upstream în valoare de 2,382 miliarde lei (2019: 3,269 miliarde lei). Investiţiile din Downstream au fost în valoare de 802 milioane lei (2019: 903 milioane lei), din care 793 milioane lei în Downstream Oil (2019: 818 milioane lei). Investiţiile din segmentul Corporativ şi altele au fost în valoare de 23 milioane lei (2019: 53 milioane lei). Grupul OMV Petrom a raportat o poziţie netă de numerar incluzând leasing în valoare de 6,486 miliarde lei la 31 decembrie 2020, mai mare decât cea înregistrată la 31 decembrie 2019 în valoare de 5,982 miliarde lei.

Datoriile totale au crescut cu 556 milioane lei la 31 decembrie 2020 comparativ cu valoarea de la 31 decembrie 2019, în principal datorită creşterii datoriilor pe termen lung ca urmare a revizuirii provizioanelor privind obligaţiile cu dezafectarea şi restaurarea. Datoriile pe termen scurt (inclusiv datoriile asociate activelor deţinute pentru vânzare) au scăzut cu 91 milioane lei, în mare parte ca rezultat al diminuării datoriilor comerciale determinate de achiziţiile mai scăzute, parţial compensate de creşterea datoriilor financiare în legătură cu instrumente de acoperire împotriva riscurilor aferente marjelor în rafinărie.

OMV Petrom are o capitalizare de 22,65 miliarde lei. OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, grupul este prezent în România şi ţările învecinate prin intermediul a 798 benzinării, la sfârşitul lunii septembrie 2020, sub două branduri, OMV şi Petrom.

OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51,011% din acţiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, deţine 20,639% din acţiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deţine 6,997%, iar 21,353% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti şi la Bursa de Valori Londra. OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuţii de 30,4 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite şi dividende plătite în perioada 2005 – 2019.