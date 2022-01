Program de voluntariat pentru studenții ieșeni! (P)

În cadrul proiectului au fost deja cooptați patru studenți de la diverse facultăți din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza.

„Am încurajat permanent tinerii și am căutat să îi fac parteneri în toate activitățile pe care le-am gestionat. Și la Consiliul Județean, dar și acum, în calitate de parlamentar am căutat să valorizez tinerii care vor să acumuleze experiență și să dobândească aptitudini în domeniile în care doresc să performeze. Astfel, împreună cu colegii mei de la cabinetul senatorial, am dat startul unui proiect pilot pe zona de voluntariat, adresat studenților care vor să se pregătească pentru o viitoare carieră politică sau în administrația publică. Am pornit cu 4 tineri studenți ai Universității Alexandru Ioan Cuza, care se specializează pe diverse domenii de activitate, de la relații internaționale și studii europene la științe politice și i-am provocat să descopere specificul administrației centrale, mai ales în ceea ce înseamnă activitatea unui senator din Parlamentul României. Sunt convins că această experiență îi va ajuta să își determine mai ușor obiectivele pentru viitor, să dobândească aptitudini și cunoștințe practice în ceea ce privește comunicarea politică și nu numai, dar și să învețe informații importante referitoare la propriile obiceiuri de muncă, etică, planificare și leadership. Privesc cu optimism spre viitor și cred în reușita acestui proiect!” a declarat senatorul ieșean.

În perioada administrației social-democrate de la Consiliul Județean (CJ), Maricel Popa a cooptat, în premieră, studenți ieșeni pe funcția de consilier al președintelui CJ.

Departamentul de comunicare al PSD Iași