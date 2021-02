Un caz dramatic, al unui copil cu autism. Şi nu e unicul

Deşi ministrul Sănătăţii anunţa alaltăieri oficial că persoanele vulnerabile - pensionari, persoane cu handicap etc. - vor face vaccinul în etapa II când s-au programat, nefiind reprogramaţi, acest lucru nu se întâmplă la Iaşi. Un exemplu ni-l oferă chiar preşedinta Asociaţiei Naţionale pentru Copii şi Adulţi cu Autism, Carmen Ghercă. Fiul ei cu autism a fost reprogramat peste 17 zile, la fel întâmplându-se cu mai multe persoane din Iaşi.

Programarea la vaccinarea anti-Covid pare a fi o loterie inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi, persoane considerate ca având prioritate pentru etapa a II-a a campaniei. Carmen Ghercă, preşedinta Asociaţiei Naţionale pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România (ANCAAR), fialiala Iaşi, a spus că Robert, fiul ei care suferă de autism şi are peste 16 ani, a fost deja reprogramat. Şi asta deşi toate autorităţile au dat asigurări că aceste persoane vulnerabile nu vor fi reprogramate. În situaţia lui, potrivit datelor ANCAAR Iaşi, mai sunt şi alţi tineri, dar şi adulţi.

Garanţiile ministrului

După ce în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cătora, în etapa a II-a de vaccinare, au fost imunizate şi persoane care nu ar fi corespuns criteriilor de eligibilitate, dar şi datorită faptului că există un deficit de doze în centrele regionale de vaccinare, ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a afirmat în acest weekend că toate criteriile de programare ca şi prioritizare s-au schimbat pentru această perioadă.

“Am propus premierului, şi avem acceptul dânsului, ca, în perioada următoare, pentru toate locurile care se deschid în platforma de programare pentru vaccinare, eligibili să fie doar vârstnicii, cei cu boli cronice, cei cu handicap, respectiv cei care îi îngrijesc sau locuiesc cu aceştia. Repet, pe perioada lunii februarie, toate locurile care vor fi scoase vor fi oferite în platforma de programare şi vor merge către aceştia, nu către alte persoane”, a declarat, sâmbătă, Vlad Voiculescu , într-o conferinţă de presă. Surprinzător, nu mult după aceea, în aceeaşi zi, multe dintre persoanele cu dizabilităţi programate pentru vaccinare în zilele următoare au fost informate că imunizarea cu prima doză s-a amânat. Pentru unii mai mult, pentru alţii mai puţin. Este şi cazul lui Robert, fiul lui Carmen Ghercă, preşedinte ANCAAR, filiala Iaşi, care peste două zile ar fi trebuit să primească prima doza de vaccin.

De pe 3 pe 20 februarie

“Din păcate, fiul meu cu autism nu este prioritar pentru statul român. Din păcate, deşi avea programarea pentru 3 februarie, aceasta s-a amânat pentru 20 februarie. Înţelegem că este, probabil, o problemă de aprovizionare cu dozele de vaccin necesare. Este însă frustrant, pentru că avem din nou impresia că persoanele cu dizabilităţi sunt lăsate la urmă. Cât priveşte filiala Iaşi ANCAAR, mulţi părinţi au încercat să programeze copiii la vaccin. Nu mai sunt locuri, şi aşteaptă să se elibereze locuri. Am reuşit să vaccinăm teraperuţii în schimb, şi sperăm şi cu beneficiarii. Programarea este anevoiasă. Pe platformă nu este posibil. Am primit asigurări că se va rezolva. Există o şansă prin call center. Eu, pentru mine, aşa am reuşit. Dar se pare că sunt probleme legate de reprogramări, sau de faptul că nu mai sunt locuri disponibile”, a explicat Carmen Ghercă.