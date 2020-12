Programe în premieră de Sărbători la TVR Iaşi

De luni până vineri, de la ora 16,00 şi în reluare de la ora 20,00, Laura Lucescu va fi gazda emisiunii „Împreună lângă brad”. Apreciata mderatoare a studioului regional va avea invitaţi remarcabili, oameni care în ciuda pandemiei au atras, prin faptele bune, atenţia comunităţilor în care trăiesc, dar şi a celor profesionale la nivelul ţării. Moş Crăciun va veni în studioul TVR Iaşi, de această dată, prin intermediul comunicării online, dar va oferi şi acum daruri copiilor care îi vor telefona în timpul emisiunii, la numărul 0232 209030.

"Amintiri de sub mască” in ritm de dans, intr-un an pandemic, cand Iasul nu poate fi in carnaval, este un alt moment, datorat regizorului Violeta Gorgos. Realizatori TVR Iaşi vor spune din locurile pitoreşti ale oraşului poveşti de dragoste ale unor oameni celebri ieşeni sau trecători prin „dulcele Târg”. Demersul lor va fi susţinut de Trupa de dans The Sky.

Tradiţiile şi obiceiurile populare autentice se vor regăsi în fiecare întâlnire cu telespectatorii în secvenţe unice, pe un traseu prin cele mai frumoase zone ale Moldovei. Şi pentru noaptea de Revelion, TVR Iaşi a pregătit un program cu muzică diversă şi momente de vesele din Arhiva televiziunii publice.