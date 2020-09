Progresul e-n toate…

Când stau prost cu moralul şi când mi-e foarte dor de Paris (de fapt cele două stări sunt adesea simultane) recitesc câte un roman al lui Léo Malet. Am scris în urmă cu ceva ani un text despre Malet (1909-1996), scriitor foarte interesant, creator al unui personaj memorabil, detectivul particular Nestor Burma. Trebuie numaidecât să precizez (veţi vedea puţin mai încolo de ce o fac) că Malet a avut o existenţă aventuroasă, a practicat fel de fel de meserii (unele de-a dreptul umile), a fost multă vreme legat de cercurile anarhiste şi troţkiste, i-a frecventat pe suprarealişti - pe scurt, a pornit de jos şi a fost un om de stânga. A scris abundent, dovedind o deosebită inventivitate epică. În a doua jumătate a anilor ’40 îl creează pe Nestor Burma, iar apoi are ideea de a situa acţiunea fiecărui roman într-un arondisment al Parisului: rezultă de aici nu numai intrigi poliţiste captivante, ci şi un fel de geografie literară pariziană, plină de farmec şi - adesea - de surprize. Malet şi-a intitulat acest ciclu de romane Noile mistere ale Parisului, dar şi alte texte (numeroase) ce nu fac parte din serie au drept cadru Parisul. Au fost şi adaptări cinematografice şi mai ales un serial de televiziune (văzut şi în România anilor ’90) în care Nestor Burma era jucat de un actor cu un şarm remarcabil, Guy Marchand.

Scrise, aşadar, cu precădere în anii ’50 şi ’60, romanele ne restituie imaginea unui Paris de dinaintea marilor transformări, dintre care unele (turnul Montparnasse, cartierul Défense) distonează atât cu locurile istorice (le Marais), cât şi cu arhitectura haussmanniană. Dar deosebirile nu se opresc aici. Iată, spre exemplu, Burma urmăreşte atent (îl obligă profesiunea) presa şi aflăm cu acest prilej că ziarele scoteau atunci mai multe ediţii într-o zi, dimineaţa, la prânz şi seara. Cafenele, bistrouri şi restaurante erau la tot pasul (chiar şi restaurante chinezeşti, nu apăruse încă moda restaurantelor japoneze), personajele fumează în draci (Burma preferă pipa) şi nu ezită să bea un pahar-două în plus. Burma are o secretară, Hélène, o încântătoare făptură căreia îi face camaradereşte curte, când discretă când mai fără perdea, iar dacă uneori complimentele şi aluziile sunt prea „transparente”, Hélène roşeşte pudic, dar nu ezită să-i răspundă patronului cu o vorbă de duh bine ţintită. Astăzi, Burma ar risca să fie acuzat de hărţuire sexuală şi să devină personaj negativ în campaniile metoo şi balancetonporc. De altfel, Nestor nu-şi drămuieşte entuziasmul când vede o femeie frumoasă, manifestând o atracţie deosebită pentru roşcate. Ş, ca şi cum toate aceste orori n-ar fi de ajuns, când în roman apare un personaj de culoare, Malet îl numeşte pur şi simplu „negru”. Mă întreb dacă, în anul de graţie 2020, romanele sale ar mai putea fi publicate sau dacă nu ar trebui pur şi simplu rescrise.

Da, recunosc, am fost şocat să văd că intelectuali (altfel stimabili) de la noi au făcut mari eforturi să ne convingă că Zece negri mititei este un titlu rasist. Cei care nu împărtăşesc această idee sunt, cum spunea cineva, conservatori, reacţionari, elitişti, „boieriaiminţii”. O excelentă replică la aceste etichetări a venit, pe site-ul Contributors, din partea lui Victor Bârsan, în articolul Eruditul Andrei Cornea şi intolerantul cenzor. Această poveste (care e una dintr-un şir ce ameninţă să fie tot mai lung) îmi aminteşte că, înainte de 1989, în mai multe montări cu O scrisoare pierdută s-a scos replica: „Stimabile, prea te faci chinez!...” ca nu cumva să stricăm bunele relaţii de colaborare şi prietenie cu poporul frate chinez. Ce atitudine luăm atunci faţă de „negrii literari”, cei care îşi pun - contra cost - condeiul în slujba unui scriitor celebru, Alexandre Dumas-tatăl de pildă? Ce facem cu piesa lui Jean Genet Les Nègres? Mai pot, dacă proiectez o excursie pe Coasta de Azur, să spun că aş vrea să vizitez un loc pare-se foarte frumos numit Cap-Nègre?

Şi câte şi mai câte… Cărţi pe care le-am citit cu încântare în copilărie şi adolescenţă şi din care extrăgeam, în naivitatea mea, o morală a toleranţei şi a drepturilor individului au devenit suspecte. Coliba unchiului Tom nu e în regulă, iar romanul trebuie musai „contextualizat”. Mark Twain e încă şi mai vinovat şi trebuie să ne ferim a pune în mâinile copiilor Aventurile lui Tom Sawyer şi îndeosebi Aventurile lui Huckleberry Finn. Nimeni şi nimic nu scapă vigilenţei noilor cenzori: un clip al lui Johnny Hallyday, Rock ’n roll attitude, a fost scos de pe YouTube pentru că la un moment dat, timp de două-trei secunde, apar sânii unei femei. Tartuffe are motive să fie invidios.

Şi cum totul merge spre mai bine, cinefil pasionat cum mă ştiu, aştept cu interes să văd filmele realizate în conformitate cu noul regulament al premiilor Oscar.

Alexandru Călinescu este profesor universitar doctor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic literar şi scriitor